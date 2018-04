Kaia Gerber: Zweite Marc-Jacobs-Kampagne

Dienstag, 03. April 2018, 15:52 Uhr

Kaia Gerber ist zum zweiten Mal das Gesicht des Marc-Jacobs-Duftes ‚Daisy‘. Für den Dreh zur zweiten Werbe-Kampagne des Duftes ‚Daisy‘, der die Geruchsnoten Kashmir-Wolle, Treibholz, Moltebeere und Baummargeritenblätter verbindet, befand sich das 16-jährige Model in einer traumhaften Strandumgebung.

Foto: FashionPPS/WENN.com

Dabei versetzten die sandigen Füße und die Meeresluft das junge Model jedoch nicht nur in eine gute Stimmung für den Videodreh, sondern verliehen ihr auch ein Gefühl von Heimat.

So verrät Gerber in einem Hintergrund-Video: „Das Konzept der neuen Marc Jacobs ‚Daisy‘-Kampagne basiert vor allem auf diesem Strandgefühl, es macht total Spaß. Es fühlt sich an, als würden wir einfach am Strand rumhängen und uns prächtig amüsieren. Um ehrlich zu sein, erinnert es mich ein bisschen an meine Kindheit, die ich zum größten Teil am Strand von Malibu verbrachte. Ich hielt mich also enorm viel Zeit am Strand und im Meer auf, weshalb ich mich während des Drehs womöglich in meiner natürlichen Umgebung fühlte.“

Frische Aromen

Der neue Duft experimentiert anlässlich seines zehnten Jubiläums mit ganz unterschiedlichen und besonders frischen Aromen. Um diesen auch bei der Wahl des Kampagnen-Gesichtes gerecht zu werden, fiel die Wahl auf die 16-jährige Tochter von Supermodel Cindy Crawford und Unternehmer Rande Gerber.

Das Unternehmen teilte Fotos von ihr und den anderen Models, wie sie sich am Stand vergnügten, und kommentierte sie mit folgenden Worten auf Twitter: „Unter einem blauen Himmel, an einem goldenen Strand, beginnt ein neues Kapitel der Schwesternschaft. Vorstellung von #DaisyLove, unserer Kampagne zum neuen Duft mit unserer ‚Daisy‘-Muse @kaiagerber.“