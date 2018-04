Karlie Kloss und ihre geheimnisvolle Privatsphäre

Dienstag, 03. April 2018, 13:19 Uhr

Karlie Kloss ist mehr als glücklich, neben ihrer Karriere auch ein Privatleben abseits der Medien zu haben. Das 25-jährige Model ist bekannt dafür, überaus geheimnisvoll mit ihrem Privatleben umzugehen. Folglich gibt es kaum Details über die Beziehung des Models zu Josh Kushner, auch wenn die beiden bereits seit 2012 ein Paar sind.

Foto: Phil Lewis/WENN.com

Kloss betont jedoch, dass auch wenn sie ihr Privatleben nicht absichtlich „geheim“ halte, ihr die Tatsache gefällt, kein „offenes Buch“ zu sein. In einem Interview mit dem ‚Porter‘-Magazin verrät sie: „Es ist nicht so als hätte ich geplant, so geheimnisvoll mit meinem Privatleben umzugehen, aber Carolina Herrera sagte immer ‚Eine Frau, die sich wie ein offenes Buch liest, ist langweilig‘. Dann ist das Geheimnis verflogen. Ich weiß einfach, was mir in meinem Leben wichtig ist. Ich versuche auch nicht, irgendetwas vor der Welt geheim zu halten. Ich genieße es einfach, ein privates Privatleben zu haben, auch wenn ich nichts zu verbergen habe!“

Beste Freundinnen

Eine Sache, mit der Kloss jedoch weniger privat umgeht, sind ihre Freundschaften zu ihren Model-Kolleginnen Jourdan Dunn und Lily Aldridge, welche sie als zwei der wichtigsten Menschen in ihrem Leben bezeichnet.

So schwärmt das Model: „Ich habe unglaublich tolle Freundschaften schließen können. Einige, die anhalten, und anderen, die wieder vergehen. Einige haben sich zu den wichtigsten Freundschaften in meinem Leben entwickelt. Insbesondere die Freundschaften zu Jourdan Dunn, Joan Smalls, Toni Garrn and Lily Aldridge.“