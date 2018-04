Kim Kardashian: Mama-Ratschläge für Khloe

Dienstag, 03. April 2018, 9:16 Uhr

Khloe Kardashian bekommt Mama-Ratschläge von Kim Kardashian West. Der 33-jährige Reality-Star wird zum ersten Mal Mutter: Gemeinsam mit ihrem Freund Tristan Thompson erwartet Khloe ein kleines Mädchen, das jetzt jeden Tag zur Welt kommen könnte.

Foto: Rob Rich/WENN.com

Was die kommenden Wochen und Monate auf sie zukommt, hat ihr jetzt schon mal Schwester Kim, die mit Rapper Kanye West die drei Kinder North (4), Saint (2) und Chicago (zwei Monate) großzieht, erklärt. Kim verriet: „Khloe und ich haben zur Zeit ein wirklich gutes Ding am Laufen. Ich rede ganz ehrlich mit ihr darüber, was passieren wird und wie es passieren wird.“

Die 37-Jährige lässt aber seit einer Weile davon ab, Khloe die harten Fakten aufzutischen – diese sei zur Zeit einfach „zu sensibel“.

Ein Beitrag geteilt von Khloé (@khloekardashian) am Mär 26, 2018 um 6:50 PDT

„Sie wird das herausfinden müssen“

Kim erklärte im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘: „Man kann ihr zur Zeit nichts sagen, denn sie ist zu sensibel und würde ausflippen. Ich kann also nicht über die ganze Stillen- und Nippelgeschichte reden. Sie wird das alles langsam herausfinden müssen. Es wird klappen. Sie hat uns alle dabei gesehen. Sie ist vorbereitet und ich habe das Gefühl, dass sie und ich gut miteinander kommunizieren. […] Man hat keine Ahnung und das ist das Schöne daran. Man hat einfach keine Ahnung und das ist völlig okay.“