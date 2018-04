"Avengers"-Regisseure: Fans sollen bitte nichts verraten!

Mittwoch, 04. April 2018, 21:35 Uhr

Anthony und Joe Russo haben Fans gebeten, nichts über den Inhalt von ‚Avengers: Infinity War‚ zu verraten. Die zwei Brüder, die bisher bei allen ‚Avengers‘-Filmen Regie geführt haben und momentan am vierten Teil arbeiten, freuen sich sehr darauf, den Fans den neuesten Teil der Marvel-Blockbuster-Reihe zu präsentieren.

Anthony Russo, Joe Russo. Foto: WENN.com

Allerdings haben sich die Filmemacher via Twitter an die Fans gewandt und darum gebeten, keine Details bezüglich des Inhalts zu verraten. „An die großartigsten Fans der Welt. Wir gehen bald auf ‚Avengers: Infinity War‘-Pressetour. Wir werden Fans auf der ganzen Welt besuchen und nur ausgewähltes Material aus dem Film zeigen, um zu vermeiden, dass zukünftige Zuschauer zu viel über die Geschichte erfahren. […] Alle Beteiligten haben über die vergangenen zwei Jahre unglaublich hart an dem Film gearbeitet und die höchste Geheimhaltungsstufe gewährleistet. Nur eine Handvoll Menschen kennen die wahre Handlung des Films. Wir bitten darum, dass wenn ihr ‚Infinity War‘ in den kommenden Monaten seht, dass ihr dieselbe Geheimhaltungsstufe einhaltet, damit alle Fans ein gleiches Erlebnis haben können, wenn sie ihn zum ersten Mal sehen“, so die Regisseure in ihrem Tweet.

Spider-Man/Peter Parker (Tom Holland), Iron Man/Tony Stark (Robert Downey Jr.), Drax (Dave Bautista), Star-Lord/Peter Quill (Chris Pratt) and Mantis (Pom Klementieff). Foto: Marvel Studios 2018

Gipfeltreffen der Hollywoodstars

„Verratet den anderen nichts, genauso, wie ihr auch nichts verraten bekommen wollen würdet. Viel Glück und viel Spaß beim Schauen. #ThanosDemandsYourSilence.“

In ‚Avengers: Infinity War‘ schließt sich die Heldentruppe rund um Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Vision (Paul Bettany), Black Widow (Scarlett Johansson) und Hawkeye (Jeremy Renner) mit den Guardians of the Galaxy zusammen, um die Erde zu retten.

Die beiden Teams müssen zusammenarbeiten, um den intergalaktischen Tyrannen Thanos zu bekämpfen.

Zusätzlich bekommen sie Unterstützung von Spider-Man (Tom Holland), Black Panther (Chadwick Boseman), Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) und Captain Marvel (Brie Larson). Letztere wird zum ersten Mal in einer Produktion des Studios auftauchen.