Britney Spears: Sam Asghari postet Liebesgeständnis

Mittwoch, 04. April 2018, 19:10 Uhr

Sam Asghari postet ein Liebesgeständnis an die Popsängerin Britney Spears. Der Personal Trainer postete am Dienstag (03. März) eine kleine Liebeserklärung an seine Partnerin Britney Spears. Asghari und die ‚Toxic‘-Sängerin sind bereits seit der gemeinsamen Zeit an dem Video-Set des Songs ‚Slumber Party‘ ein Paar.

Foto: WENN.com

Doch die beiden scheinen auch nach über einem Jahr Beziehung immer noch genauso verliebt zu sein wie am ersten Tag. So postet der 23-Jährige eine Reihe von Fotos der Sängerin auf seinem Instagram Account und schwärmt: „Ich werde nicht bis morgen warten, um meine Liebe für diese Frau auszudrücken, die nicht nur mittwochs mein Schwarm ist #siemachtmichdemütig.“ Der Hashtag ‚WomenCrushWednesday‘ oder auch ‚WCW‘, auf welchen Asghari dabei anspielt, ist sehr populär und wird dafür verwendet, Bewunderung für Frauen oder weiblichen Idolen auf den sozialen Netzwerken zu teilen.

Ein Beitrag geteilt von Sam Asghari (@samasghari) am Apr 3, 2018 um 12:18 PDT

Britney jubelte schon im Februar

Doch Asghari scheint nicht der einzige zu sein, der aus dem Schwärmen gar nicht mehr herauskommt. So schrieb die ‚Womanizer‘-Sängerin bereits im Februar auf ihrem Instagram Account: „Ich bin jetzt seit über einem Jahr mit diesem Mann zusammen… Jeden Tag regt er mich dazu an, ein besserer Mensch zu sein und macht mich zum glücklichsten Mädchen der [email protected]“