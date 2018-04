Ed Sheeran: Parfüm "Schweiß und Schande"

Mittwoch, 04. April 2018, 13:28 Uhr

Ed Sheeran führte seine Fans mit einer humorvollen Ankündigung hinters Licht. Der 27-jährige Sänger hat am Osterwochenende mit einem Aprilscherz die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der ‚Shape Of You‘-Hitmacher postete ein Bild von sich auf Instagram, das ihn in einer heißblütigen Pose im Wasser zeigt, und kündigte an, das neue Gesicht einer Parfümkampagne zu sein.

Foto: IPA/WENN.com

Er kommentierte das Foto, auf dem er der Kamera einen schmachtenden Blick zuwirft, mit den Worten: „Der neue Duft Schweiß und Scham – bald in einem Duty-Free-Shop in deiner Nähe.“ Der normalerweise eher zurückhaltende Star ist seit kurzem ungewohnt aktiv auf seinen Social-Media-Kanälen. Er teilte persönliche Schnappschüsse aus seiner Freizeit zwischen Shows, die er hauptsächlich am Strand oder mit seinen Freunden verbrachte. Außerdem postete er Videos aus seinem Tour-Tagebuch, die dokumentiert, wie er im Rahmen seiner ‚Divide‘-Tour um die Welt reist. Sheeran teilte ein weiteres Foto, das ihn in Neuseeland zeigt.

„Ich danke Gott für Faktor 50-Sonnencreme“

Auf dem Bild erkennt man die farbenfrohen Tattoos des Megastars, während er mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht im Pool liegt. Unter das Bild schrieb er: „Ich danke Gott für Faktor 50-Sonnencreme.“ Die Australien-Tour des Grammy-Gewinners hat derweil Rekorde gebrochen. Unter anderem überbot Sheeran die Dire Straits, indem er über eine Million Tickets für seine Shows „down under“ verkaufte. 1986 verkauften die britischen Rocker „nur“ 950.000 Eintrittskarten während einer einzigen Tournee.