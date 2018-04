Video: Justin Timberlake und ein schwangerer Fan

Mittwoch, 04. April 2018, 12:53 Uhr

Justin Timberlake unterbrach am Montag (02. April) sein Konzert in Detroit, damit ein Fan seine Schwangerschaft bekannt geben konnte. Der ‚Man Of The Woods‘-Hitmacher gab gerade ein Konzert in der Little Ceasar Arena in der Großstadt im Bundesstaat Michigan, als er ein Schild in der Menge entdeckte.

Foto: WENN.com

Darauf hatte ein Fan geschrieben ‚Hilfst du mir, meine Schwangerschaft meiner Familie zu verraten?‘ Justin, der mit seiner Frau Jessica Biel den zweijährigen Silas hat, unterbrach daraufhin seine Performance und sprach die aufgeregte Darcell Baxtresser auf ihr Schild an. Laut ‚The Blast‘ wandte er sich ans Publikum mit den Worten: „Dieses Schild ist mir ins Auge gefallen, ich muss die Show unterbrechen.“

Dann las der 37-Jährige das Schild laut vor: „Hier steht… seid ihr bereit? Detroit, das ist sehr cool. Hier steht: Hilfst du mir, meine Schwangerschaft meiner Familie zu verraten? Baby Bax, Baby Bax – kann ich ihm den Spitznamen Baby Bax geben? Baby Baxtresser kommt am 01. November 2018.“

Das mit dem Schild war schwierig

Der ‚Say Something‘-Hitmacher kündigte dann an, auf die kommende Geburt anstoßen zu wollen und holte ein Tablett mit Schnaps für sich und seine Band auf die Bühne. Die schwangere Darcell nahm daran aber natürlich nicht teil. Die Verkündung der Schwangerschaft wäre fast schon an der Tür zur Arena verhindert worden, da das Sicherheitspersonal dem Fan das Schild abnehmen wollte. „[Das Sicherheitspersonal] nahm es mir wortwörtlich aus den Händen und ich sagte ‚Neinnnn, bitte, bitte!'“, erzählte Darcell Baxtresser gegenüber der Website.

Sie konnte das Schild dann allerdings doch mit in die Arena nehmen und versteckte es vorsichtshalber bis zum Beginn der Show unter ihrem Shirt. Kürzlich wurde spekuliert, ob auch der ehemalige Nsync-Frontmann und seine Schauspieler-Frau bald eine ähnliche Ankündigung planen. Angeblich arbeitet das Paar bereits an einem Geschwisterchen für Sohn Silas – am liebsten soll den beiden dabei ein Mädchen sein.