Heidi Klum: Sommergefühle bei Lidl

Donnerstag, 05. April 2018, 17:09 Uhr

Für Heidi Klum und Lidl startet der Sommer dieses Jahr schon im Mai. Das Model arbeitet bereits zum vierten Mal mit dem Discounter zusammen und bald darf man sich auf ihre ‚esmara by Heidi Klum‘-Kollektion #LETSLOVESUMMER freuen.

Foto: Lidl

Ganz nach dem Motto Bohemian gestaltet sich die kommende Kollektion sehr sommerlich. Moderne Schnitte, Maxikleider, bunte Muster, Fransen, leichte Stoffe, Ledersandalen und lässige Jeans stehen auf dem Programm. Lidl will mit dem Trend gehen und will gleichzeitig auf einen guten Preis achten. Der deutsche Konzern verspricht außerdem zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten. „Mir ist wichtig, dass sich mit meiner Kollektion die unterschiedlichsten Sommer-Outfits kombinieren lassen: Tagsüber darf es mit gemusterten Shorts und einem schlichtem Top in Khaki ganz relaxed sein, während ein verspieltes Maxikleid kombiniert mit flachen Ledersandalen ein tolles Outfit für den Abend ist“, so die ‚GNTM‘-Mama in einer Pressemitteilung.

Am 28. Mai geht’s los

Ab Montag, den 28. Mai, ist die vierte ‚esmara by Heidi Klum‘-Kollektion in 3.200 Lidl-Filialen und im Onlineshop von Lidl Deutschland, sowie in 27 europäischen Ländern und den USA passend zur Lidl Fashion Week erhältlich. Neben Damenbekleidung werden auch Kinderkleidung, Schuhe und Accessoires angeboten.

Foto: ProSieben/Martin Ehleben

Das passiert übrigens heute bei „Germany’s next Topmodel“ ab 20.15 Uhr auf ProSieben: „Heute müssen die Mädchen an ihre Grenzen gehen,“ sagt Heidi Klum in der neunten Folge. Für das perfekte Foto posieren die Nachwuchsmodels in 50 Metern Höhe in wehenden Kleidern über dem Abgrund – vom Dach eines alten Beaux Arts-Hotel. „Die größte Herausforderung dieses Shootings ist es natürlich, die Höhe zu überwinden,“ weiß Klum.

Und dann gibt’s u.a. auch noch das: Unter der karibischen Sonne – die Topmodel-Anwärterinnen bekommen beim „About You“-Casting die Chance auf einen großen Job. Dafür müssen sie zu zweit einen Werbespot zum Thema Freundschaft vortragen. Wer ergattert den Job und darf nach Kuba fliegen?