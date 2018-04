Marc Jacobs hat sich verlobt - mit dem hier

Donnerstag, 05. April 2018, 18:37 Uhr

Der New Yorker Modemacher Marc Jacobs will heiraten. Er machte jetzt seinem langjährigen Freund einen Antrag – in einem Fastfood-Restaurant.

Foto: Joseph Marzullo/WENN.com

Der 54-jährige Star-Designer ist verlobt. Jacobs machte seinem Freund, dem Model, Kerzenmacher und Muskelprotz Charly Defrancesco, im Restaurant einer mexikanischen Fastfood-Kette Chipotle in New York einen Antrag, wie er per Video auf seinem Instagram-Profil dokumentierte. Zuerst führten zahlreiche Menschen mitten in dem Restaurant einen Flashmob-Tanz zum Song „Kiss“ von Prince auf, dann ging Jacobs auf die Knie – und Defrancesco sagte ja. Wie kitschig!

Jacobs war schon mal verlobt

Jacobs schrieb zu dem Video: „Und dann passierte das… ‚Charly Defrancesco, willst du mich heiraten?‘ Wieviel Jahrzehnte jünger Charly ist, ist nicht bekannt.

Ein Beitrag geteilt von Marc Jacobs (@themarcjacobs) am Apr 4, 2018 um 9:52 PDT

Der 1963 in New York geborene Designer Jacobs verkauft seine Mode erfolgreich auf der ganzen Welt. Zuvor war Jacobs bis 2013 mit seinem brasilianischen Landsmann, den viele Jahre angesagten Pornodarsteller Harry Louis, liiert. Der Designer war auch schon mal kurzzeitig verlobt: 2009 mit dem brasilianischen Lorenzo Martone. (dpa/KT)