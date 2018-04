Nadja Abd el Farrag zurück beim Schuldnerberater

Donnerstag, 05. April 2018, 15:37 Uhr

Harter Job für Peter Zwegat: Nadja Abd el Farrag ist ein Fall, für den Deutschlands berühmtester Schuldnerberater ein zweites Promi-Spezial braucht. Zuletzt traf er „Naddel“ im Dezember 2016. Seitdem hat sich leider wenig geändert und die Öffentlichkeit durfte daran ja immer teilhaben.

Schuldnerberater Peter Zwegat trifft ein zweites Mal auf Nadja Abd el Farrag. Foto: MG RTL D

Die 53-Jährige wohnt immer noch im Hotel in Hamburg, sucht immer noch eine Wohnung und ist verschwenderisch. In „Raus aus den Schulden – Promi-Spezial Nadja Ab del Farrag 2018“ hat der kompetente Zahlenmann aus Berlin wieder viel zu tun! Zwegat trifft auf eine „Naddel“ bei der sich wenig verändert und viel gleich geblieben ist: Früher hatte sie keine Einnahmen und kein Geld. Heute verdient sie gut, gibt aber viel zu viel Geld aus.

Nadja hat sie sich den Fuß gebrochen. Peter Zwegat besucht sie im Krankenhaus. Foto: MG RTL D

Die herzensgute Nadja schrieb ein Buch, machte ihren Führerschein und hat viele neue Angebote: z.B. als Modell von Trachtenmode bis zum Immobilienvertrieb. Unterm Strich bleibt so gut wie nichts übrig. Wieso denn nicht? Unbefriedigend für den Mann der schwarzen und roten Zahlen. Doch Naddel lacht ja gerne viele Probleme weg.

Hinzu kommt: Nadja Abd el Farrag schimpft viel über verflossene und bestehende Kunden. Peter Zwegat beschließt, die Aussagen der bemitleidenswerten Ich-Darstellerin zu prüfen: mit erstaunlichen Ergebnissen!

Nadja Abd el Farrag beim ADHS-Coach. Foto: MG RTL D

90 Minuten Naddel

Was ist denn dran an Abd el Farrags Erklärungen von den angeblich ungerechten Kunden? Es gibt also wieder viel zu tun für den Schuldnerberater. Dismal soll ja auch ein ADHS-Coach helfen. Scheitert Peter Zwegat an Nadja Abd el Farrag? Sie ist ein Fall, für den Zwegat bei RTL die doppelte Sendezeit braucht. 90 Minuten „Naddel pur“!

Dass sich die Bohlen-Ex dieses öffentliche Hosen-runter-lassen bezahlen lässt – davon darf man wohl ausgehen. Sie weiß dass sie mt ihrem Schicksal richtig Quote bringt. Es bleibt also spannend! Zu sehen gibt’s das 90-minütige Special am 23. April um 20.15 Uhr bei RTL.