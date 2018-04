Tyrese Gibson: Es wird ein Mädchen!

Donnerstag, 05. April 2018, 9:13 Uhr

Tyrese Gibson hat das Geschlecht seines ungeborenen Babys verraten. Der Schauspieler hat großen Grund zur Freude, denn er wird bald zum zweiten Mal Vater. Seine Frau Samantha erwartet ihr erstes gemeinsames Kind, mit seiner Ex-Frau Norma hat er bereits die zehnjährige Tochter Shayla.

Tyrese Gibson bei den Golden Globes mit Nicole Scherzinger. Foto: FayesVision/WENN.com

Nun hat der 39-Jährige enthüllt, dass er sich auf ein zweites Mädchen freuen kann. „Unsere Liebe, Energie, Magie und unsere Familien werden für immer miteinander verbunden sein, weil wir dieses Kind haben werden. Es ist unglaublich“, schwärmt der Star. Seine 29-jährige Partnerin erfuhr im Januar von ihrer Schwangerschaft, kurz nachdem sich das glückliche Paar dazu entschieden hatte, ein Kind zu bekommen Auch ein knallharter Kerl wie der ‚Fast & Furious‘-Darsteller wird bei so einer zuckersüßen Neuigkeit völlig aus dem Konzept gebracht.

„Ich habe gebrüllt“

Den Moment, als er von der Schwangerschaft erfuhr, beschreibt Tyrese gegenüber ‚People‘ mit folgenden Worten: „Ich habe gebrüllt und war einfach übermäßig aufgeregt und energiegeladen wegen der News.“ Seine Freude wurde wohl nur von der einer anderen Person übertroffen: „Niemand hat heftiger reagiert als ihre Mutter. Samantha ist ihre einzige Tochter und sie hat jahrelang dafür gebetet, dass sie heiratet, den Richtigen findet und eine Familie gründet.“

Im September ist es dann so weit und die kleine Prinzessin kommt zur Welt. Gerade zum rechten Zeitpunkt, denn erst im November beendete der Schauspieler seinen bitterbösen Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau. „Letztes Jahr ist viel passiert – das ist jedem bewusst – und jetzt die Gelegenheit zu haben, wirklich ein neues Kapitel anzufangen… Ich blicke also einfach zu Gott und denke ‚Wow, ich kann nicht glauben, dass du es so geplant hast und so perfekt machst'“, kann Samantha ihr Glück kaum fassen.