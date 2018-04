Jamie Lawson: Tour mit Ed Sheeran

Freitag, 06. April 2018, 20:09 Uhr

Jamie Lawson hat seine neue Single ‚Fall Into Me‘ veröffentlicht, nachdem verkündet wurde, dass er Ed Sheeran auf seiner Stadiontour begleitet.

Foto: Shamil Tanna

Der Singer-Songwriter hatte sein Album ‚Happy Accidents‘ im September veröffentlicht. Nun hat er den neuen Track herausgebracht, nachdem bestätigt wurde, dass er als Support-Act bei der kommenden Tour des ‚Perfect‘-Hitmachers in Europa und dem Vereinigten Königreich dabei sein wird. Neben Lawson wird auch ‚Rockabye‘-Star Anne Marie bei der Tour durch 46 Städte mit von der Partie sein.

Stadiontour

In einem offiziellen Statement zeigte Lawson sich begeistert: „Mit weitgehendem Respekt und beeindruckt sehe ich, wie Ed Sheeran für größere und größere Menschenmengen spielt, es ist ziemlich bemerkenswert, was er erreicht. Ich bin aufgeregt, wieder ein Teil dieser Reise zu sein, indem ich für ihn auf seiner Stadiontour in Irland, dem Vereinigten Königreich und Europa die Shows eröffne. Ich bringe auch die Band mit, was bedeutet, dass ich die neue Single ‚Fall Into Me‘ in all seiner Pracht performen kann! Ich sehe die von euch, die Tickets haben, sehr bald. Ich kann es nicht erwarten.“

Lawson und Ed Sheeran stehen sich ziemlich nahe und Jamie ist der erste Künstler, der 2015 bei Sheerans Plattenfirma Gingerbread Man Records unter Vertrag genommen wurde. Die beiden hatten sich in London kennengelernt, als sie noch durch Folk Clubs tingelten.