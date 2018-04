Karlie Kloss: "... und wenn es nur einige Minuten sind!"

Freitag, 06. April 2018, 21:23 Uhr

Karlie Kloss ist der Überzeugung, dass es wichtig ist, sich manchmal etwas „herunterfahren“ zu können. Das 25-jährige Model, welches momentan an einer Kooperation mit dem Kofferhersteller ‚Away‘ arbeitet, muss sich manchmal trotz überfüllten Terminkalender einige Minuten für sich selbst nehmen.

Foto: WENN.com

In diesen Momenten, die sie nur für sich selbst freihält, legt das Model großen Wert darauf, dass sie sich körperlich wie geistig fit hält. In einem Interview mit ‚Glamour.com‘ verrät das Model: „Mein Terminkalender lässt mir oftmals keine Zeit mal richtig herunterzufahren, vor allem wenn ich reise. Es ist jedoch überaus wichtig, seinen Körper und Geist ab und an aufzuladen, auch wenn es manchmal nur einige Minuten sind. Ich mache mindestens drei bis viermal die Woche Sport und wenn ich mich gerade zwischen einem Meeting befinde, dann nutze ich diese Minuten zum Meditieren oder höre ein Hörbuch. Sich die Zeit zu nehmen, die deinen Körper stärkt, ist einfach unglaublich wichtig.“

Meditationstropfen für Langzeitflüge

Das Model nutzt wirklich jede freie Minute, um seinem Körper etwas Gutes zu tun. So ist auch das Nutzen eines Flugzeuges als Schönheitssalon keine Seltenheit für die junge Blondine.

So erklärt sie schmunzelnd: „Flugzeuge können ganz schön trocken sein, deshalb trinken ich vor und während des Fluges viel Wasser, um meinen Körper mit genügend Wasser zu versorgen. Auf Langstreckenflügen benutze ich Meditationstropfen, welche mir beim Einschlafen helfen. Ich gehe sogar so weit, mir nach der Hälfte des Fluges ganz schamlos eine Gesichtsmaske aufzutragen, um meine Haut zu erfrischen. Dabei ist die ‚Estee Lauder’s Advanced Night Repair PowerFoil‘-Maske einer meiner absoluten Favoriten. Außerdem habe ich immer meinen Lieblingssnack dabei: dunkle Schokolade.“