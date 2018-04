Kylie Minogue: Das neue Album ist da - Verlosung

Freitag, 06. April 2018, 18:30 Uhr

Kylie Minogue veröffentlicht ihr brandneues Album. Es ist zugleich ihr Erstes auf dem Label BMG. „Golden“ ist Kylie erstes Studioalbum seit vier Jahren und das insgesamt vierzehnte in ihrer bahnbrechenden Karriere.

Foto: WENN.com

Es wurde hauptsächlich in Nashville aufgenommen, was automatisch Einfluss auf den neuen Sound nahm. Natürlich eingebettet in dem typisch superlativen Pop der australischen Sängerin, für die die Reise in die Stadt eine Premiere war. „Wir haben definitiv ein Stück Nashville mit uns zurückgebracht“, so die begeisterte Kylie. „Wir fanden einen Weg, einen Hybrid aus Country und dem zu machen, was ich meinen ‚normalen Sound‘ nenne. Es musste poppig genug und für mich authentisch sein, doch auch Country genug, um einen neuen Sound zu schaffen.“

Mit fast 50 sein eigenes Ding zu machen und nicht mehr nur Chart-Trends hinterherzulaufen war für Kylie mit diesem Album der richtige Weg „Auf diesem Album hört man zum ersten Mal auch so richtig meine Gesangsstimme. Erstmalig hatte mich damals Nick Cave bei „Where the wild roses grow“ dazu animiert. Ohne meine bisherigen Songs schlecht reden zu wollen, wurde hier irgendwie immer versucht eine perfekte Studiostimme zu erschaffen. Das haben wir bei Golden bewusst anders gemacht. Die meisten Songs waren mit wenigen Takes im Kasten. Es ging diesmal mehr um den Inhalt und das war sehr befreiend für mich als Künstlerin.“

Foto: BMG

Kylie wird 50

Es ist kaum zu glauben, aber Kylie Minogue wird am 28. Mai 50 Jahre alt. Dieser Meilenstein versteckt sich teilweise auch hinter dem Albumtitel und dem Titeltrack. „Ich hatte ein paar Zeilen im Kopf, die ich unbedingt nutzen wollte: ‚We’re not young, we’re not old, we’re golden‘. Ich werde in diesem Business so oft auf mein Alter angesprochen. Dieses Jahr werde ich 50. Und ich verstehe das Interesse daran, doch ich weiß oft nicht, was ich darauf antworten soll. Diese Worte drücken es endlich kurz und bündig aus. Wir können nicht jemand anderes sein. Wir können nicht jünger oder älter sein. Wir sind, wer wir sind und damit golden.“

Nächste TV-Termine

10.04. ZDF Talk mit Markus Lanz

12.04. VOX ECHO Awards

13.04. RTL Let´s Dance

Wir verlosen 3 Alben

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren!

Schreib uns bis zum 16. April 2018 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Kylie Minogue“. Deine Mail geht an: [email protected] Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden benachrichtigt.