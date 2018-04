Mario Götze: Hochzeitstermin in Gefahr?

Freitag, 06. April 2018, 18:26 Uhr

Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel haben darüber nachgedacht, ihre Hochzeit abzublasen. Der 25-jährige Fußball-Star und das 28-jährige Model hatten eigentlich geplant, nach der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer vor den Altar zu treten.

Foto: Michelle Zillekens/WENN.com

Doch jetzt steht dem Glück der beiden einiges im Wege. Obwohl nach außen hin der Schein gewahrt wird, steht das Paar insgeheim vor einem ernsten Problem. Brömmel offenbarte in einem Interview mit der Sendung ‚Red‘, was wirklich hinter dem Heirats-Drama steckt: „Ich habe viele Gäste, die nicht in der Öffentlichkeit stehen und die wollen nicht von Paparazzi verfolgt werden.“ Da der deutsche Kicker und die ehemalige ‚GNTM‘-Teilnehmerin aber im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen, wollen Fans und Journalisten alles über die anstehende Trauung wissen.

Ein Beitrag geteilt von ANN-KATHRIN (@annkathrinvida) am Apr 6, 2018 um 4:50 PDT

Brautkleid bleibt geheim

Jeder Versuch der Turteltauben, Details der Hochzeit geheimzuhalten, blieben zwecklos. „Wir haben mit Verschwiegenheitserklärungen gearbeitet und doch gibt es immer ein Loch“, so Brömmel gegenüber dem Boulevardmagazin. Die letzte Konsequenz wäre, die Hochzeit zu verschieben oder abzusagen. Wenigstens das Gerede über ihr Brautkleid konnte die Zukünftige von Götze abwehren. Sie bestätigte, dass sie ihrem Bräutigam schlicht in Weiß das Ja-Wort geben will.