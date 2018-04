"Let's Dance": Heiko Lochmann ist raus - Manipulationsvorwürfe

Samstag, 07. April 2018, 9:35 Uhr

Die RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ tanzte sich am gestrigen Abend wieder an die Spitze. Insgesamt 3,53 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (MA: 14,0 %) waren dabei. Bei Salsa, Jive und Wiener Walzer gaben die zwölf Stars alles auf dem Tanzparkett.

Heiko Lochmann und Kathrin Menzinger sind ausgeschieden. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Für Heiko Lochmann und Tanzpartnerin Kathrin Menzinger, die von der Jury 19 Punkte für ihren Auftritt bekamen, riefen nicht genug Zuschauer an. Sie mussten den Tanzwettbewerb verlassen. Heiko Lochmann: „Es war eine schöne und intensive Zeit. Natürlich bin ich enttäuscht, doch jetzt drücke ich meinem Bruder die Daumen!“

Sein 18-jähriger Zwillings-Bruder Roman Lochmann legte indes einen bravourösen Auftritt hin. Die Oma der beiden, die im Studio war, nahm mit Tränen Notiz vom Ausscheiden ihres Enkels.

Diese 11 Paare sind in der Show am 13. April 2018 wieder dabei. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Deutlich schlechter war eigentlich „TV-Koch“ Chakall (45, wer ist das eigentlich?). Zuschauer glauben mittlerweile auch an eine Manipulation beim Zuschauervoting, zumal man laut ‚Bild‘-Zeitung zeitweise nicht für den später ausgeschiedenen Heiko anrufen konnte. Kommentar von Scharfrichter Joachim Llambi: „Ich weiß, was er kann und was er nicht kann und er kann nichts beim Tanzen, das ist das Problem.“ Und dann legte er deutlich nach: Bewerten wir hier den Menschen oder das Tanzen?“.

Chakall und Marta Arndt tanzen Jive. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Bei ‚Bild.de‘ heißt es dazu „Die Twitter-Nutzer fragten sich vor allem eines: Wie kann ein Koch, den vorher so gut wie niemand kannte, gegen einen YouTube-Star mit 2,5 Millionen Abonnenten gewinnen? Und das, obwohl er durch den Unterschied von zwölf Punkten schon von vorne hinein hinten lag, also noch mehr Anrufe brauchte.“

Wie dem auch sei: Daniel Hartwich führte wieder bravourös und gemeinsam mit Sidekick Victoria Swarovski durch das Tanzduell der Stars. Letztere scheint allmählich in ihre Rolle gefunden zu haben. Viel muss sie auch nicht sagen, befragt die Paare in der Lounge. In der Jury vergaben Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González die Punkte.

Charlotte Würdig und Valentin Lusin tanzen Tango. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Die Jurywertungen der dritten Show

(Die Juroren konnten jeweils bis zu zehn Punkte vergeben):

Model Barbara Meier (31) und Sergiu Luca (35):

Paso Doble, „O’Fortuna“, Carl Orff. 26 Punkte insgesamt.

Moderatorin Charlotte Würdig (39) und Valentin Lusin (31):

Tango, „Because The Night“, Petti Smith Group. 25 Punkte insgesamt.

Barbara Meier und Sergiu Luca tanzen Paso Doble. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Schauspielerin Julia Dietze (36) und Massimo Sinató (37): Quickstep, „I Walk The Line“, Johnny Cash. 25 Punkte insgesamt.

Social Media Star Roman Lochmann (18) und Katja Kalugina (24): Jive, „Ab In den Süden“, Buddy vs. DJ The Wave. 22 Punkte insgesamt.

Schauspieler und Sänger Jimi Blue Ochsenknecht (26) und Renata Lusin (30): Salsa, „Maria“, Santana feat. The Product G&B. 21 Punkte insgesamt.

Judith Williams und Erich Klann tanzen Rumba. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Moderator Thomas Hermanns (55) und Regina Luca (29): Wiener Walzer, „I Got You Babe“, Sonny und Cher. 21 Punkte insgesamt.

Unternehmerin und „Die Höhle der Löwen“-Investorin Judith Williams (45) und Erich Klann (30): Rumba, „Every Breathe You Take“, The Police. 20 Punkte insgesamt.

Moderator Ingolf Lück (59) und Ekaterina Leonova (30): Cha Cha Cha, „Da Ya Think I’m Sexy“, Rod Stewart.

19 Punkte insgesamt.

Bela Klentze und Oana Nechiti tanzen Cha Cha Cha. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Social Media-Star Heiko Lochmann (18) und Kathrin Menzinger (29): Salsa, „Senorita“, Kay One feat. Pietro Lombardi. 19 Punkte insgesamt.

AWZ-Schauspieler Bela Klentze (29) und Oana Nechiti (30): Cha Cha Cha, „Katchi“, Ofenbach feat. Nick Waterhouse. 16 Punkte insgesamt.

GZSZ-Schauspielerin Iris Mareike Steen (26) und Christian Polanc (39): Contemporary, „Only You“, Selena Gomez. 15 Punkte insgesamt.

Iris Mareike Steen und Christian Polanc tanzen einen Contemporary. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

TV-Koch Chakall (45) und Marta Arndt (28): Jive, „I’m A Believer“, The Monkees.

