Marquess über ihr neues Latino-Sommer-Album

Samstag, 07. April 2018, 17:18 Uhr

Gerade erschien das neue Marquess-Album „En Movimiento“ – passend zu diesem fetten Sonnenscheinwochenende! Sänger Sascha Pierro, Keyboarder Christian Fleps und Gitarrist Dominik Decker starten mit gesteigerter Energie ins zweite Jahrzehnt ihres Bestehens als Band. Die 13 Songs der neuen Platte fußen auf den musikalischen Koordinaten, für die Marquess wie keine andere Band steht.

Foto: Marquess

Melodische Songs, die von temperamentvollen Latino-Beats getragen werden, sind das vielgehörte Markenzeichen der drei Musiker. Wir haben mit den Herrschaften geplaudert.

„En Movimiento“ heißt in Bewegung bleiben. Wie habt ihr euch in den letzten Jahren musikalisch verändert? Wie kam es zu den Aufnahmen auf Kuba?

Wir versuchen musikalisch in Bewegung zu bleiben, so dass es uns nie langweilig wird. Wir wollen uns nicht neu erfinden, aber die Herangehensweise ein neues Album aufzunehmen sollte dieses Mal anders sein, als sonst. Wir haben alle Tracks mit Freunden, Musiker und Schreibern aus Mittel- und Lateinamerika aufgenommen. Sind spontan für ein paar Wochen nach Kuba geflogen, um dort weiter aufzunehmen und viele Videos zu drehen. Das war alles sehr spontan und ungeplant. Aber das hat es am Ende ausgemacht, um das Album fertigzustellen.

Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau – so heißt es. Was ist eure Meinung dazu?

Ja, das stimmt so. Unsere Partnerinnen sind uns sehr wichtig! Um Kraft und Motivation zu haben braucht man einen Partner, der das Ganze auch unterstützt und hoffentlich auch gut findet. Also privat läuft das bei uns zum Glück seit Jahren gut….Das soll gern so bleiben!! 😉 Zum Glück haben unsere Frauen nichts mit Musik am Hut!

Marquess steht für Sommer, Party und tolle Rhythmen. Was sagt ihr zu der Aussage „Marquess holt euch das Sommer-feeling“ ins Wohnzimmer“?

Klar, hört sich gut an…..Man verbindet natürlich schnell spanische Klänge mit Sommer, auch wenn die Themen dann in den Liedern oft gar nichts mit Sommer zu tun haben. Aber es versprüht ein Fernweh, oder ein Urlaubsgefühl. Wir können nicht abstreiten, dass uns das auch immer wieder motiviert. Besonders unsere Konzerte machen deswegen immer besondern Spass.

Foto: Marquess

Was sind eure heißesten Fitness-Tips für den Sommer?

Tja, meistens fängt man zu spät an mit dem Fitnessprogramm….also kurz nach Weihnachten gehts dann gern mal in den Fitnessclub…Auf jeden Fall ist Bewegung und gute Ernährung das wichtigste….Falsche Ernährung, aber Fitnessclub bringen nicht sooo viel. da müssen wir uns aber auch ständig in den Hintern treten. Besonders, wenn wir viel unterwegs sind, ist das mit der gesunden Ernährung gar nicht so leicht…

Abseits der Musik, für was brennt euer Herz noch?

Da hat jeder von uns seine eigenen Leidenschaften. Sascha ist ein Espresso und Pizzafreak und liebt das mediterrane Leben.

Dominik malt tolle Aquarelle und ist ein Gitarrensammler. Christian hat den großen Garten und hat einfach einen grünen Daumen. Zusammen sind wir auch neben der Musik sehr viel unterwegs….. Deswegen gibt es uns jetzt auch schon so lange. Die Chemie stimmt!

Wir verlosen 3 Alben von Marquess!

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren!

Schreib uns bis zum 18. April 2018 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Marquess“. Deine Mail geht an: [email protected] Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden benachrichtigt.