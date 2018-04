"The First Purge": Hier ist der erste Trailer

Samstag, 07. April 2018, 20:15 Uhr

Blumhouse Productions (Hollywoods Spezialisten für Horrorgenre) dreht die Uhr zurück und präsentiert mit „The First Purge“ das von Fans lange herbeigesehnte Prequel zur erfolgreichen Thriller-Reihe.

Foto: Universal Pictures

Dann erfahren wir als mit der Vorgeschichte, wie die Regierung die tödlichste Nacht des Jahres in den Köpfen einer ganzen Nation manifestieren konnte. Nun gibt’s auch den ersten deutschen Trailer, den wir hier präsentieren.

Hauptdarsteller sind die hierzulande unbekannten Newcomer Y’Lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade, Luna Lauren Velez und Oscar-Preisträgerin Marisa Tomei (u.a. Dating Queen, The First Avenger: Civil War).

Und darum geht’s

Der vierte Teil des außerordentlich erfolgreichen Franchises führt uns zurück in die Zeit vor Einführung der jährlichen, straflos mörderischen „Purge“-Nacht, in der nur die Unerbittlichsten überleben. Purge-Schöpfer und Produzent James DeMonaco schrieb auch diesmal das Drehbuch, in dem die damals innovative „Purge“-Idee als tödlicher Testlauf im New Yorker Stadtteil Staten Island durchexerziert wird.