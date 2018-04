Brooklyn Beckham: Hat er eine Neue? Die hier?

Sonntag, 08. April 2018, 17:29 Uhr

Das scheint nun endgültig der Beweis dafür zu sein, dass Brooklyn Beckham nicht mehr mit Schauspielerin Chloe Grace Moretz zusammen ist – es sei denn, er fährt zweigleisig…

Brooklyn mit seiner Frau Mutter Victoria letzten Monat. Foto: Zibi/WENN.com

Der 19-jährige Spross von Fußballstar David Beckham wurde jetzt im Lässig-Look und beim Knutschen mit dem kanadischen Model Lexi Wood gesichtet. Beide trafen sich in West Hollywood. Dort ließ sich Brooklyn offenbar ein neues Tattoo beim legendären Tätowierer „Doktor Woo“stechen. Dieser „Doktor Woo“ bestätigte das Gerücht um ein neues Tattoo auf seiner Instagramseite mit einem Foto des Pin-up-Designs und dem Titel „Classic pinup für Brooklyn Beckham“.

Das angehende Male-Model schien an diesem Tag rundum glücklich zu sein mit seiner neuen hübschen Begleiterin. Der leidenschaftliche Kuss der beiden spricht jedenfalls Bände.

Ein Beitrag geteilt von LEXI WOOD (@lexiwood) am Apr 5, 2018 um 10:01 PDT

Model aus Kanada

Lexi Wood stammt ursprünglich aus Toronto und ist inzwischen ein international gebuchtes Model. Über 87.000 Follower darf die hübsche Brünette ihr Eigen nennen. Bereits im Alter von 16 Jahren stand die heute 20-Jährige vor der Kamera. Seitdem war die neue angebliche Freundin an Brooklyns Seite schon in Paris, Japan und Russland unterwegs. Außerdem zog sie sich bereits für den Playboy aus. So ziemlich das Gegenteil von der braven und eher zurückhaltenden Chloe Moretz…

Ein öffentliches Liebes-Aus mit dem Beckham-Sohn gab es bislang nicht. Beide wurden aber seit Mitte März nicht mehr zusammen gesehen und posteten auch keine gemeinsamen Pärchenfotos mehr in ihren sozialen Netzwerken.

Ein Beitrag geteilt von LEXI WOOD (@lexiwood) am Mär 29, 2018 um 9:58 PDT

Wie auf den Paparazzi-Fotos auch zu sehen ist: seit einigen Wochen trägt der Sohn von David und Victoria Beckham seinen Arm in einer Verbandschlinge. Woher die Verletzung stammt, hat er bisher aber nicht verraten. (SV)