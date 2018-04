"Lichtblick": Hier stellt sich die neue Schlager-Girlgroup vor!

Sonntag, 08. April 2018, 15:56 Uhr

„Lichtblick“ heißt die neue deutsche Schlager-Girl-Group – eine Kreatiuon aus dem Hause Kristina Bach („Atemlos“), begnadete Produzentin und Hitschreiberin.

Foto: Ben Wolf

Die erste Single „1000 und eine Nacht“ wurde schon weit über 320.000 mal angeklickt. Das Album „Lichtblick“ erscheint am 04. Mai 2018. Derzeit wird viel Pressepromotion gemacht, generalsstabmässig vorbereitet, nicht soll dem Zufall überlassen bleiben. Am 13. April sind die Mädels in „Meine Schlagerwelt – die Party mit Ross Antony“ im MDR zu sehen, bevor es dann Anfang Mai auf die ganz große Bühne im ZDF geht. Wir stellen die Mädels hier mal vor und haben bei den Damen kurz nachgehakt.

Seht ihr euch als Gegenstück zu Klubbb3?

Wir alle sind Klubbb3-Bewunderer, dennoch versuchen wir unsere eigenen Spuren zu hinterlassen, anstelle in die Fußstapfen anderer zu treten. Wir wollen authentisch unseren eigenen Weg gehen, ohne uns dabei zu sehr ablenken zu lassen. Nichts kann uns aufhalten unseren Traum zu leben und das wollen wir tun, indem wir unsere eigenen Erfahrungen machen. Dazu gehören wunderschöne bereichernde Erlebnisse, so wie auch Herausforderungen die es zu meistern gilt. Alles was wir persönlich erleben, werden wir nutzen um daraus zu lernen und daran zu wachsen, unabhängig von anderen Girlgroups oder auch tollen Bands wie Klubbb3.

Ihr könntet alle eure eigenen Solo-Karrieren starten.

Es ist ein schönes Gefühl wenn man gemeinsam auf der Bühne steht. Jede von uns ist zwar auf gewisse Weise eine „Rampensau“, aber wir alle haben in jedem Song die Gelegenheit zu glänzen und unser Können zu zeigen, ganz zu schweigen von unseren vielfältigen unterschiedlichen Stimmfarben. Wenn man mit Freundinnen auf der Bühne steht, macht das Ganze auch noch viel mehr Spaß und Lichtblick ist das beste Beispiel für : „Geteilte Freude ist doppelte Freude“. Wir stehen alles gemeinsam durch, motivieren uns, Lachen zusammen und bauen uns gegenseitig auf. Es ist einfach schön zu wissen, dass wir einander haben, einen gemeinsamen Traum teilen und immer aufeinander zählen können.

Lichtblick bei der Aufzeichnung ihrer ersten großen TV-Show im März. v.l.n.r: Lisa, Rebecca, Louiza und Anna. Foto: Becher/WENN.com

Rebecca über Eifersucht

Eifersucht liegt oft in der Angst etwas zu verlieren, was einem sehr wichtig ist und am Herzen liegt.

Was uns lieb und teuer ist möchten wir natürlich nie missen, weshalb es umso wichtiger ist, es nicht zu fest zu halten,

sondern darauf zu vertrauen, dass es uns erhalten bleibt und uns im Gegenzug so zu verhalten, dass wir es auch verdienen.

Über Schlager: Schlager ist nicht umsonst so wahnsinnig beliebt in Deutschland und gewinnt stetig an noch mehr Zuspruch. Das Geheimnis liegt in den lebensfrohen und auch sehr gefühlvollen Texten und Musik die Power, Freude und Positivität ausstrahlt. Zusätzlich berührt uns alle die deutsche Sprache mehr als jede andere, weil es unsere Muttersprache ist in der wir denken, fühlen, handeln, träumen.

Foto: Ben Wolf

Luiza über Frauenpower

Frauenpower ist unser Motto und unsere Lebenseinstellung. Wir alle sind auf unsere eigene Art und Weise starke, einzigartige Frauen, aber zusammen sind wir unschlagbar. Vor allem in unserer Konstellation als Lichtblick, merkt man wie großartig es sein kann, wenn man gemeinsam für ein Ziel kämpft.

Über Beauty: Jeder Mensch ist auf seine eigene Art wunderschön und etwas Besonderes. Make up kann diese innere Schönheit zusätzlich zum Strahlen bringen und mit vielen kleinen Tipps und Tricks, kann man sich als Frau immer wieder neu entdecken und sich selbst finden oder im gesamten Look neu erfinden.

Foto: Becher/WENN.com

Anna über Kristina Bach

Kristina Bach ist eine großartige Persönlichkeit, eine herausragende Künstlerin mit einem genialen Gespür für Musik und Songwriting. Sie kennt die Musikbranche in- und auswendig und von ihr als unsere Mentorin können wir viel lernen! Wir sind unendlich dankbar und glücklich eine so inspirierende und tolle Frau unsere Patin und auch Freundin nennen zu dürfen.

Über Träume: Träume regen unsere Fantasie an, fördern unsere Kreativität und stimmen uns glücklich. Sie sind wichtig, um unsere Ziele und Wünsche zu erreichen, Unmögliches möglich zu machen und sie motivieren und ermutigen dazu, unseren Horizont und unsere Grenzen zu erweitern. Für uns vier Lichtblick- Mädels ist gerade ein lang ersehnter Traum in Erfüllung gegangen.

Foto: Universal Music

Lisa über die Frauenquote

Die Frauenquote hat sich im Musikbusiness erheblich verbessert. Wir treiben sie natürlich nochmal in die Höhe, da jetzt geballte Frauenpower am Start ist.

Und über Musikgeschäft: Das Musikbusiness ist einfach eine harte Branche. Wenn man aber an sich und seinen Traum glaubt, dann kann man viel erreichen, man darf nur nicht aufgeben.