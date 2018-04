Miranda Lambert: Trennung von ihrem Zwei-Jahres-Freund

Sonntag, 08. April 2018, 13:20 Uhr

Miranda Lambert hat sich von Anderson East getrennt. Nach zwei Jahren Beziehung ist alles aus zwischen der amerikanischen Country-Sängerin und ihrem Musikerfreund.

Foto: Judy Eddy/WENN.com

Ein Vertrauter offenbart gegenüber ‚Us Weekly‘, dass die Chancen jedoch nicht schlecht stehen, dass sie irgendwann wieder zueinander finden: „Sie haben viel Zeit getrennt voneinander verbracht, aber sie könnten wieder zusammen kommen. Die Liebe ist noch immer da.“

Bereits im März heizte die ‚House That Built Me‘-Interpretin Spekulationen an, dass sie Single ist. Bevor sie ihren Song ‚Tin Man‘ performte, sprach die Grammy-Preisträgerin auf der Bühne ganz offen über Herzschmerz.

„Leider gehört Herzschmerz immer dazu“

Sie sagte: „Ich habe es mir zur Mission erklärt, euch jedes Mal alles fühlen zu lassen, das ihr fühlen könnt, wenn ich auf die Bühne trete, egal wo ich bin. Ich will, dass ihr euch traurig, wütend, glücklich und nostalgisch fühlt und manchmal auch total angep***t. Und leider gehört zu Gefühlen auch immer Herzschmerz. Aber glücklicherweise kann ich es für meine Kunst oder was auch immer benutzen. Ich schreibe gerne traurige Lieder. Ich höre mir gerne traurige Songs an, also will ich jetzt einen für euch singen.“