Paris Hilton feiert mit Paris Jackson

Sonntag, 08. April 2018, 18:26 Uhr

Paris feiert – also zwei „Parisiennes“ feiern, oder so ähnlich. Paris Hilton feierte jetzt gemeinsam mit Paris Jackson deren 20. Geburtstag im Hyde Sunset in Los Angeles.

Paris Jackson. Foto: WENN

Am Freitag zelebrierten die beiden Töchter berühmter Männer (Hotelmogul und der legendäre, verstorbene King of Pop) die Birthday-Sause. An der Seite der berühmten Hotelerbin war übrigens die ganze Zeit ihr Verlobter Chris Zylka und ihre Eltern Richard und Kathy Hilton.

Paris, also die Hilton, teilte natürlich gleich Fotos des Events auf ihrer Instagram-Seite, darunter auch ein Selfie mit ihrer Namensvetterin. Die Paris-Mädels posierten klassisch mit großen, weißen Sonnenbrillen und schickem Lächeln. „Feiern mit den schönen Birthdaygirl“ schrieb Hilton unter das Bild.

Hach, so eine schöne eine Welt!

Hiltons Schatzi Chris, 32-jähriger Profi-DJ und Schauspieler, musste ebenfalls für jede Menge Fotos hinhalten. Ihre Wertschätzung und Liebe für ihren Verlobten drückte die Hotelerbin ebenfalls auf Instagram aus. „In die Augen dieser Person zu schauen, ist als würde man sich ein einer anderen Welt verlieren. Eine Welt, die so schön ist, voll von absolutem Komfort und Glück. #TrueLove.“ Aaaaaw, das ist aber süüüüüß…

Erst kürzlich scherzte Chris gegenüber der Website „TMZ“ über das Thema Ehevertrag. „Nun, jeder Gentleman, der eine wohlhabende und gut etablierte Geschäftsfrau heiratet, wäre kein Gentleman, wenn er sofort über einen Ehevertrag sprechen würde. Aber wir werden natürlich einen machen.“

Und weil das alles sooooo schön ist, legen wir hier gleich mit dem großartigen Song „Paris Paris“ von Malcolm McLaren und Catherine Deneuve nach… (SV)