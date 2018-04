"Die Nacht der Nächte" jetzt im Kino: Verlosung!

Montag, 09. April 2018, 12:16 Uhr

Nach der Erfolgskomödie „Almanya – Willkommen in Deutschland“ mit knapp 1,4 Millionen Zuschauern ist „Die Nacvht der Nächte“ der zweite gemeinsam realisierte Kinofilm der Schwestern Yasemin und Nesrin Samdereli.

Gefühlvoll und gleichzeitig humorvoll dokumentieren die beiden Regisseurinnen hier die Liebesgeschichten von vier ganz unterschiedlichen Paaren auf drei Kontinenten. Seit Donnerstag ist er im Kino.

Ein indisches Ehepaar, das gegen das Kastensystem geheiratet hat und deshalb mit ihren Familien brechen musste. Ein japanisches Ehepaar, das zwangsverheiratet wurde und sich sehr schwer tat mit dem Lieben. Ein knorriges Nachkriegspaar aus dem Ruhrgebiet. Und zwei homosexuelle Männer aus den USA, die erst heiraten durften, nachdem sie schon fünf Jahrzehnte beisammen waren und die damit verbundenen rechtlichen Probleme lösten, in dem der eine den anderen adoptierte.

Vier Paare aus drei Kontinenten erzählen offen und ehrlich, was es heißen kann, 55 Jahre und länger zusammen zu sein. Was auch immer sie zusammenführte, ob Liebe oder arrangierte Ehe, sie alle haben gemeinsam, dass sie sich ein komplettes Leben dieser Beziehung gewidmet haben. Im Guten, wie im Schlechten. Vielleicht nicht immer glücklich, ganz sicher nicht ohne Kämpfe – aber trotzdem zusammen.

Und was steht da am Ende, wenn man sich nach einem ganzen Leben in die Augen blickt?

