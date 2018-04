Goodbye Deutschland: Jannine Weigel ist in Thailand ein Superstar

Montag, 09. April 2018, 19:45 Uhr

Vor acht Jahren wanderte Jannine Weigel mit ihren Eltern aus dem münsterländischen Steinfurt nach Bangkok aus. Heute ist die 17-Jährige in Thailand ein Superstar, hat mehr als 10 Millionen Fans im Internet, Werbeverträge und Film- und TV-Rollen. Und das durchgetaktete Berufs-Leben einer Erwachsenen, oft mit sechs Tage Woche.

Foto: VOX/Jannine Weigel

Heute Abend ist der Youtubestar bei „Goodbye Deutschland“ ab 20.15 Uhr bei VOX zu sehen. Jannine hat bei Youtube weit über 2,7 Mllionen Follower. Ihre Videos werden bis über 100 Millionen mal angeklickt und stimmlich ist sie für ihr Alter extrem Weit. Bei Instagram über 1 Million Fans, doch hierzulande ist sie trotz der beeindruckenden Zahlen nicht der große Wurf, im Gegensatz zu anderen deutschen Social-Media-Stars.

In Thailand ist das hübsche Mädchen übrigens besser unter dem Namen ‚Ploychompoo‘ bekannt.

Mehrsprachig aufgewachsen

Die Tochter eines Deutschen und einer Thailänderin verließ mit zehn Jahren ihre Heimat und fing sehr früh mit einem eigenen Youtube-Kanal an. Sie sang vorrangig auf Thailändisch und Englisch, später kam auch Deutsch hinzu. Ihre erste deutsche Single „Zurück zu Dir“ veröffentlichte sie vor einem Jahr. Mit dem Durchbruch in Deutschland hat’s dann doch nicht so richtig geklappt… Vielleicht hilft die Sendung heute Abend weiter.