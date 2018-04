Ruby Rose: Schräger Unterwäsche-Dieb!

Montag, 09. April 2018, 18:55 Uhr

Ruby Rose bezeichnet ihren Hund als „pervers“, weil er ihre getragene Unterwäsche stiehlt. Die ‚Orange is the New Black‘-Darstellerin wachte am Sonntagmorgen (08. April) zu einer schrägen Überraschung auf.

Foto: FayesVision/WENN.com

Als sie aus dem Fenster blickte, musste sie nämlich ihre schmutzige Unterwäsche in ihrem Garten verteilt vorfinden. Im ersten Moment bekam es der TV-Star sogar mit der Angst zu tun und wollte beinahe die Polizei zur Hilfe rufen. Dann stellte sich jedoch heraus, wer hinter der Übeltat steckte: ihr unschuldig wirkender Chihuahua Charlie!

In einer witzigen Reihe an Tweets teilte Rose den Vorfall mit ihren knapp 1,34 Millionen Followern: „Hört zu, ich bin schon öfters zu schrägem Mist aufgewacht. Einmal haben zwei Eidechsen auf meiner Fensterbank Sex gehabt. Ein anderes Mal ist eine Drohne in meinem Garten gelandet. Ich habe dann Szenen aus ‚Es‘ aufgenommen und auf eine SD-Karte gepackt und die dann in die Drohne gesetzt. (Dann kam aber ein achtjähriger Junge an und wollte sie abholen und ich habe die Karte schnell wieder ausgetauscht.) Aber heute bin ich aufgewacht und meine getragene Unterwäsche, die in einem Korb IN meinem Haus gesammelt wird, lag aufgereiht in meinem Garten im Gras. Ich sage nicht, dass ich ausgeflippt bin und dachte, ein Serienmörder würde dahinterstecken, aber sagen wir mal, mein Hund hat eindeutig etwas zu erklären.“

Die Überwachungskamera brachte es ans Licht

Die 32-Jährige ist ihrem vierbeinigen Freund Charlie nur auf die Schliche gekommen, als sie die Aufnahmen der Überwachungskamera begutachtete. Sie war schon kurz davor, den Notruf zu wählen, da ihr Hund Ru nicht gehen kann und Charlie eigentlich nicht so hoch springen kann. Es hat sich allerdings gelohnt, dass sie ihre tierischen Mitbewohner nicht so schnell als Verdächtige ausgeschlossen hat. „Es war Charlie… Es war der perverse, auf einmal sehr hoch springende Chihuahua, der ein Faible für meine Unterwäsche hat“, klärte Rose am Ende auf.