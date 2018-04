Ariana Grande startet endlich wieder durch

Dienstag, 10. April 2018, 8:52 Uhr

Ariana Grande wird mit einem neuen Song Ende April ihre Auszeit beenden. Die 24-jährige Sängerin hatte sich seit letztem Jahr nach dem Anschlag in Manchester eine Pause genommen und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Doch wie ‘Variety’ wissen will, wird die brünette Musikerin schon bald wieder ins Rampenlicht zurückkehren.

Foto: Young Astronauts

Laut der Website habe die Britin die Arbeiten an ihrem neuen Album bereits beendet und ihrem Team die Songs vorgestellt. Deshalb wird die Sängerin auch schon bald ihren ersten Song veröffentlichen. Am 27. April soll es soweit sein. Produzent des Albums, Pharrell Williams, hatte bereits gegenüber ‘Teen Vogue’ angekündigt, dass ihre neue Platte „fantastisch“ sei. Im Oktober hatte die Musikerin ihre große ‚Dangerous Woman Tour‘ beendet und schon bald von ihrer Arbeit im Tonstudio berichtet.

Ein Beitrag geteilt von Pharrell Williams (@pharrell) am Feb 9, 2018 um 11:02 PST

„Es war sehr herausfordernd“

In einem Interview mit ‚Billboard‘ gab die Sängerin zu, dass sie nicht lange „stillsitzen“ könne: „Ich will gar nicht nach Hause gehen und entspannen. Gleichzeitig war die Tour aber sehr emotional. Es war sehr herausfordernd für alle Beteiligten. Es wäre ganz nett, mit meinen Lieben etwas Zeit zu verbringen und zuhause zu bleiben. Aber so wie ich mich kenne, werde ich wieder im Studio stehen, weil ich es liebe und neue Sachen erschaffen will.“