Das ist Hugo Helmig: Frischware aus Dänemark

Dienstag, 10. April 2018, 16:21 Uhr

Neues aus unserer Newcomer-Abteilung: Jetzt kommt Hugo! Der 19-jährige dänische Künstler und Songwriter hat verraten, dass die Dreharbeiten zu seinem ersten Musikvideo für seine Debüt-Single „Please Don’t Lie“ eine aufregende Erfahrung waren und dass er sich sehr darüber freut, sie zu nun endlich zu teilen.

Foto: Kobalt

Hugo erklärt: „Wir hatten eine klare Vorstellung davon, welche Art von Video wir machen wollten und ich freue mich total über das Ergebnis. Der Regisseur und das ganze Team haben hart gearbeitet, um unsere Geschichte zu erzählen. Ich schätze, das erste Musikvideo ist ein besonderes, und ich bin sehr aufgeregt es zu teilen.“

Pop-Fans in Hugos Heimat Dänemark und – nun ja – dem Rest von Europa haben „Please Don’t Lie“ geradezu verschlungen und der Song steigt in vielen Ländern in den Radio-Charts. Die Single war drei Wochen in Folge auf Platz 1 in Dänemark und erreichte Platz 3 der deutschen Radio-Charts.

Der Track ist ein kritischer Popsong über die Selbstdarstellung in Social Media: „Jeder ist so eifrig dabei, dieses perfekte Leben in den sozialen Medien zu inszenieren, aber natürlich ist niemand perfekt. Es ist so schade, dass es für die meisten Menschen die Norm ist, sich auf diese übermenschliche Art zu präsentieren. ‚Please Don’t Lie‘ ist eine freundliche Erinnerung an alle – vor allem an mich selbst.“

Foto: Kobalt

Live in Deutschland

01.05.18 Hamburg, Nochtspeicher

02.05.18 Köln, Artheater

03.05.18 Berlin, Bi Nuu, Ja Ja Ja Showcase

04.05.18 München, Strom