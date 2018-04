"Der Sex Pakt": Verlosung und Emoji-Aufklärung!

Dienstag, 10. April 2018, 21:13 Uhr

Die Welt spricht Emoji. Die kleinen, bunten Symbole werden universal verstanden und verbinden uns auch über Grenzen und Kulturen hinweg. Doch Vorsicht! Hinter vielen Emojis steckt eine ganz andere, gerne auch anzügliche Bedeutungen. Diese schockierende Erkenntnis machen auch Leslie Mann, John Cena und Ike Barinholtz in der neuen Kinoklamotte „Der Sex Pakt“, als sie versuchen, den Emoji-Chat ihrer drei Töchter zu entziffern.

Foto: Universal Pictures

Banane, Pfirsich, Aubergine – nein, liebe Eltern, eure Kinder sind nicht plötzlich Vitaminjunkies geworden (was macht da sonst der Donut?). Kleine Nachhilfe gefällig? In unserem Crashkurs der Emoji-Doppeldeutigkeiten zeigen wir euch, was die Kids mit den harmlosen Bildchen eigentlich im Schilde führen.

In Obst und Gemüse steckt viel mehr drin, als man glaubt:

· Aubergine und Banane: Sind beide gesund – stehen andererseits aber auch für „das beste Stück”

· Hotdog: Für alle, denen Aubergine und Banane zu gesund sind.

· Donut: Nicht so gesund, aber lecker – und nur echt mit einer „Öffnung”

· Pfirsich: Auch lecker – und zudem ein knackiger Po

· Geballte Faust: U.a. Symbol der Arbeiterbewegung – und irgendwie geht es auch um „Handarbeit”

Das steckt wirklich hinter der Speisekarte:

· Banane + Donut: Einfach und unmissverständlich – Sex!

· Seitlich zeigender Finger + Okay-Zeichen: Erklärt sich von selbst, das Lange muss ins Runde

· Aubergine + betende Hände + Kirche: Ganz brav, die gute alte Missionarsstellung

· Aubergine + Honigtopf + Feuerwerk: Hier verspricht jemand richtig guten Sex

Auch John Cena und Ike Barinholtz haben durch ihre Väterrollen in „Der Sex Pakt“ (startet am Donnerstag!) viel gelernt und klären euch gerne weiter auf. Willkommen zum Emoji Unterricht in der brandneuen Featurette oben im Video!

Foto: Universal Pictures

Wir verlosen 1 Beerpong-Tisch!

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren!

Schreib uns bis zum 20. April 2018 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Die Nacht der Nächte“. Deine Mail geht an: [email protected] Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden benachrichtigt.

Foto: Beerpong-Shop

Der Beer Pong Tisch in Premiumqualität rundet jedes Beer Pong Turnier oder Party ab! Höhenverstellbar und aus solidem Aluminium gefertigt, ist der Tisch nicht nur in Sekunden auf und abgebaut, sondern dazu auch qualitativ hochwertig und stabil. Ein kleines Extra ist der integrierte Ballhalter unter dem Tisch, in dem sich 6 Profi Beer Pong Bälle befinden. Kommt mit 6 Beer Pong Bällen, jeweils 50 Cups ind rot und blau und Regelwerk.