Fleetwood Mac: Lindsey Buckingham ist raus!

Dienstag, 10. April 2018, 12:20 Uhr

Lindsey Buckingham und ihre legendäre Band Fleetwood Mac gehen ab sofort getrennte Wege. Der 68-jährige Gitarrist hat die Band verlassen, und das kurz vor ihrer anstehenden Tour. Ersatz für den Musiker steht jedoch schon bereit.

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Mike Campbell von Tom Petty & the Heartbreakers sowie Neil Finn von Crowded House werden seine Rolle bei den Live-Auftritten übernehmen. In einem Statement hieß es: „Lindsey Buckingham wird nicht mit der Band auf dieser Tour performen. Die Band wünscht Lindsey alles Gute.“ Auch Finn äußerte sich bereits über das kommende Engagement und zeigte sich voller Vorfreude auf die Tour: „Vor zwei Wochen erhielt ich eine wunderbare Einladung, Teil einer wirklich großartigen Band zu sein. Ein paar Tage später spielte ich gemeinsam mit Fleetwood Mac in einem Raum Musik. Es fühlte sich frisch und aufregend an, so viele tolle Songs, ein spektakulärer Rhythmus und zwei der besten Stimmen, die es je gab. Das Beste daran war, wir klangen gut zusammen. Es hat einfach gepasst. Ich kann es kaum erwarten, zu spielen.“

Gründe für Austritt unklar

Drummer Mick Fleetwood versicherte den Fans, dass die Gruppe auch ohne Buckingham noch immer dieselbe sei: „Fleetwood Mac war schon immer eine wundervolle Kollektion an Songs, die mit einem einzigartigen Mix an Talenten performt wurden. Wir haben mit Mike und Neil gejammt und die Chemie war super und wir haben erkannt, dass sie die richtige Kombination mitbringen, um den Fleetwood-Mac-Stil voranzutreiben. Wir wissen, dass wir etwas Neues haben, aber es hat trotzdem immer noch den unverwechselbaren Mac-Sound.“

Buckingham trat der Band 1975 bei, verließ sie jedoch 1987. Seit 1997 war er wieder mit an Bord. Der genaue Grund für seinen Band-Austritt ist bisher noch unklar.