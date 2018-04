Hubert, Matthias & Froonck: Die Hochzeitsserie

Dienstag, 10. April 2018, 18:52 Uhr

Raus aus dem Dschungelcamp – rein in die Hochzeitsplanung! Nach sieben Jahren Dauerverlobung wollen sich Matthias Mangiapane und Hubert Fella, die Siegfried & Roy des deutschen Reality-TVs, jetzt endlich das Ja-Wort geben. Und wir dürfen dabei zugucken.

Eltern, Geschwister und Freunde sind Feuer und Flamme, geben Tipps und gut gemeinte Ratschläge. Aber Matthias hat ganz eigene Vorstellungen: Er wünscht sich eine (huch!) Cinderella-Kutsche, ein Traumschloss und Promis dürfen ja auch auf keinen Fall fehlen.

In der Provinz Hammelburg, bei Schweinfurt, laufen die Vorbereitungen für die Trauung des etwas schrägen Pärchens relativ schnell auf Hochtouren.

Hochzeit im Mai

Die Hochzeitsfeier soll ja schon im Mai stattfinden – ein hoch gestecktes Ziel mit vielen Hürden und viel Arbeit. Wer könnte den beiden also in diesem Falle besser helfen als Wedding-Planer Froonck (eigentlich Frank Matthée)? Doch dann nimmt die Planung und das gemütliche Beisammensein plötzlich eine Wendung. Ausgerechnet dem stillen Hubert platzt auf einmal der Kragen… Ach was?

Bereits in der ersten Folge von „Hubert & Matthias – Die Hochzeit“ am 30. April um 22.15 Uhr bei VOX taucht der Zuschauer schon mal tief ein in das private Leben des Paares.