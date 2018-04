Jessica Biel: Geheimnis einer glücklichen Ehe

Dienstag, 10. April 2018, 18:18 Uhr

Jessica Biel hält Kommunikation für das A und O in einer glücklichen Ehe. Die 36-jährige Schauspielerin ist seit fünf Jahren mit dem Musikstar Justin Timberlake verheiratet und gemeinsam ziehen die beiden ihren dreijährigen Sohn Silas groß.

Foto: Brian To/WENN.com

Auch nach zahlreichen Jahren zusammen bringt die glücklichen Ehepartner so schnell nichts ins Wanken. Die ‚The Sinner‘-Darstellerin ist sich dabei sicher, was hinter dem Geheimnis ihrer erfolgreichen Ehe steckt. Im Interview mit dem ‚People‘-Magazin verrät Biel: „Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Es ist wichtig, offen darüber reden zu können, wie du fühlst und was du brauchst. Einfach nur ehrlich mit seinem Partner kommunizieren zu können. Bei uns funktioniert das bisher sehr gut. Ich möchte mich nicht in andere Beziehungen einmischen, aber so verhalten wir uns.“

Ein Beitrag geteilt von Justin Timberlake (@justintimberlake) am Apr 7, 2018 um 11:06 PDT

Süßes Bild auf Instagram

Timberlake würde seiner Ehefrau da sicher zustimmen. Der 37-jährige Sänger nutzte erst vor wenigen Tagen seinen Instagram-Account, um seine Frau zu preisen.

Er postete ein süßes Bild, auf dem Biel ihren Auserwählten von hinten umarmt. Dazu schrieb das ehemalige Mitglied von NSYNC: „Sie stärkt mir den Rücken!“ Um ihrem Familienglück noch das Sahnehäubchen aufzusetzen, fehlt den beiden jetzt nur noch ein weiteres Geschwisterchen für den kleinen Silas. In Interviews sprach das Paar offen darüber, dass sie am liebsten ein kleines Mädchen in der Familie begrüßen würden.