Joe Jonas zieht Bruder Nick auf

Dienstag, 10. April 2018, 20:52 Uhr

Joe Jonas mag es offenbar, seinen Bruder Nick Jonas mit dessen ehemaliger Beziehung zu der Sängerin Delta Goodrem aufzuziehen, da er nun mit ihr zusammenarbeitet.

Kevin, Nick und Joe Jonas. Foto: Jeff Grossman/WENN.com

Die beiden waren für insgesamt zehn Monate ein Paar, trennten sich jedoch Anfang des Jahres 2012. Sie sollen sich jedoch heute, knapp fünf Jahre nach ihrem Beziehungs-Aus, immer noch gut verstehen. Und wie der Zufall es so will, ist die Sängerin nun neben Joe Jonas, dem Bruder ihres Ex-Freundes, eines der Jurymitglieder der australischen Version von ‚The Voice‘.

Bei dieser Gelegenheit lässt es sich der DNCE-Sänger natürlich nicht nehmen, seinem kleinen Bruder einige Sprüche über dessen ehemaligen Beziehung zu drücken.

Ein Beitrag geteilt von Delta Goodrem (@deltagoodrem) am Apr 1, 2018 um 1:47 PDT

So gesteht der 28-Jährige in der ‚Kyle And Jackie O Show‘: „Es kam tatsächlich einige Male zur Sprache. Doch glücklicherweise haben [Delta und ich] ein recht geschwisterliches Verhältnis zueinander. Wir scherzen also nur rum und haben dabei großen Spaß.“ Darüber hinaus scherzte der Sänger, dass er die knifflige Situation während der Show zu seinem Vorteil nutzen wird. Seine genauen Worte lauteten: „Es hilft definitiv. Es hilft definitiv.“ (Bang)