Verlosung "Hangman - The Killing Game" mit Al Pacino

Dienstag, 10. April 2018, 23:04 Uhr

Wenn Kinderspiele zu sadistischen Mordphantasien umgewandelt werden, wissen Freunde des gepflegten Thrillers sofort: Hier steht packende Serienkiller-Spannung bevor!

Foto: Concorde

Johnny Martins Thriller „Hangman – The Killing Game“ zieht den Zuschauer, ganz im Geiste von Gerne-Klassikern wie „Sieben“ oder „Der Knochenjäger“, mit seiner düster-bedrohlichen Stimmung und dem Ermittlerduo Ruiney und Archer in den Bann. Als dieses brillieren und harmonieren Schauspiel-Legende Al Pacino und „Star Trek“-Star Karl Urban als Ermittler mit bewegter Vergangenheit. In der Rolle der toughen Reporterin Christi glänzt Brittany Snow. Gänsehaut mit Star-Besetzung erwartet Heimkino-Afficionados nun als DVD, Blu-ray und digital.

Der erfahrene Mordkommissar Ray Archer schließt sich mit dem Profiler Will Ruiney zusammen, um einen berüchtigten Serienkiller zu schnappen, der die Stadt seit Längerem mit einer makabren Version des Kinderspiels Galgenmännchen terrorisiert. Dabei werden die beiden Polizisten von der Journalistin Christi Davies begleitet, die ebenfalls versucht, die Identität des Mörders aufzudecken.

Schritt für Schritt wird das Trio in den Sog des Killers gezogen, bis es irgendwann kein Zurück mehr gibt.

Foto: Concorde

