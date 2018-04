Blac Chyna: Ungewöhnlicher Heiratsantrag vom Lover

Mittwoch, 11. April 2018, 14:14 Uhr

Blac Chynas Freund hat ihr via Social Media einen Antrag gemacht. Der 18-jährige Rapper YBN Almighty ist erst seit Februar mit dem 29-jährigen Reality-Star zusammen. Trotzdem wagt sich der junge Freund von Blac Chyna bereits jetzt an die Frage aller Fragen.

Foto: Sheri Determan/WENN.com

Auf seinem Instagram-Account fragt er seine Freundin so, ob sie den Bund fürs Leben eingehen will. Dazu postete der junge Musiker ein Bild seiner Freundin, das sie in einem weißen Kleid auf einem Parkplatz zeigt, und schrieb dazu: „Willst du mich heiraten?“ Bisher hat seine Auserwählte allerdings noch nicht auf den ungewöhnlichen Social Media-Heiratsantrag geantwortet. Blac Chyna dürfte ohnehin gerade den Kopf mit anderen Dingen voll haben.

Gemeinsam mit ihrem Ex-Verlobten Rob Kardashian hat die Amerikanerin die 16-monatige Tochter Dream, außerdem ist sie Mutter des fünfjährigen King Cairo.

Ein Beitrag geteilt von ? YBN Almighty Jay (@ybnalmightyjay) am Apr 7, 2018 um 5:54 PDT

Wutanfall in Vergnügungspark

Ihr Ex-Freund hat nun jedoch Sorge um ihre mütterlichen Kompetenzen und will sich Berichten zufolge sogar an ein Familiengericht wenden. Blac Chyna soll iwährend eines Wutanfalls n einem Vergnügungspark den Kinderwagen einer Frau herumgeschleudert haben, weil diese den Kindern des Reality-Stars zu nahegekommen sei. Auf den sozialen Netzwerken sieht Blac Chyna allerdings keine Schuld bei sich und rechtfertigt sich, dass sie lediglich ihre Kinder schützen wollte.