Brad Pitt: Ist SIE die Neue?

Mittwoch, 11. April 2018, 12:29 Uhr

Brad Pitt ist angeblich bis über beide Ohren verliebt in seine neue Freundin Der Hollywood-Schauspieler soll sich bereits seit letztem Herbst ganz heimlich, still und leise mit Neri Oxman, Professorin am Massachusetts Institute of Technology (MIT), treffen.

Foto: WENN.com

Ein angeblicher Insider schildert gegenüber dem Magazin ‚Us Weekly‘ die Situation, aber womöglich entsprang der Kommentar dem Reich seiner Fantasie: „Brad ist absolut hin und weg von ihr. Die Chemie zwischen ihnen ist der Wahnsinn. Die Funken sind gleich von Beginn an geflogen.“ Wie aber kann es sein, dass die Beziehung zwischen dem Star und der schönen Akademikerin so lange unbemerkt bliebt? „Er unternimmt alles, um sicherzustellen, dass er von keinen neugierigen Blicken verfolgt wird“, erklärt der Vertraute. Ach was?

Seit der Trennung von Angelina Jolie im September 2016 war der ‚Fight Club‘-Darsteller Single.

Bilder auf Instagram

Mit seiner neuen Liebe soll er bereits einige Trips unternommen haben, unter anderem auch zur Design Indaba-Konferenz, die im Februar in Südafrika stattfand. Dort hielt die 42-Jährige eine Rede vor versammeltem Publikum. Das erste Mal zusammen gesichtet wurden der Frauenschwarm und die Architektin im November, als Pitt allem Anschein nach einer Unterrichtsstunde der hübschen Brünetten beiwohnte. Auf Instagram teilten Studenten Bilder, auf denen der 54-Jährige mit ihnen posiert. Ein weiteres Foto, das ihn gemeinsam mit Oxman zeigte, wurde mittlerweile aus dem Internet entfernt. Kennengelernt haben sich die beiden offenbar durch die Arbeit an einem gemeinsamen Architektur-Projekt am MIT.

Ob die beiden wirklich ein Paar sind – der doch nur Freunde mit gemeinsamen Interessen? (Bang)