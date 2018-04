Charli XCX: Feuer und Flamme für Taylor Swift und Camila Cabello

Mittwoch, 11. April 2018, 21:26 Uhr

Charli XCX hofft auf Zusammenarbeit mit Taylor Swift und Camila Cabello. Die ‚Boom Clap‘-Sängerin wird die ‚Delicate‘-Sängerin und das ehemalige Fifth Harmony-Mitglied auf ihrer UK-Tour im Juni begleiten.

Foto: FayesVision/WENN.com

Danach könnte sie sich durchaus vorstellen, mit den beiden gemeinsam Musik zu machen. Der 25-jährige Popstar kann die Tour kaum erwarten. In einem Interview mit ‚L’Officiel‘ gerät sie ins Schwärmen: „Ich freue mich sehr, so viel weibliche Energie um mich herum zu haben. Das wird sehr mächtig. Sowohl Camila als auch Taylor sind so exzellente Songwriter. In einer Traumwelt würden wir zusammen Zeit im Studio verbringen. Das wäre großartig.“ Auch für ihre mögliche Zusammenarbeit mit Taylor Swift hat die Musikerin schon eine Idee: „Ich würde gerne etwas super Emo-mäßiges mit ihr machen, wie t.A.T.us ‚All the Things She Said‘. Oh mein Gott, das wäre toll.“

„Camila ist so erfolgreich und talentiert“

Die britische Sängerin war bereits mit der ‚Havana‘-Hitmacherin im Studio und schrieb den Track ‚Scar Tissue‘. Begeistert schildert sie ihre Erfahrungen mit Cabello gegenüber dem französischen Modemagazin: „Camila ist so erfolgreich und unglaublich vielseitig und talentiert im Studio. Und sie hat ihre kreative Freiheit gerade erst gefunden. Also glaube ich, dass das erst der Anfang ihrer kreativen Reise ist. Sie wird so unglaubliche Dinge schreiben, für sich selbst und wahrscheinlich auch für andere Künstler. Sie ist großartig.“