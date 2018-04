Ariana Grande: Verrät sie damit was?

Donnerstag, 12. April 2018, 19:27 Uhr

Ariana Grande könnte den Titel ihres neuen Albums durch die Aufschrift eines Kleidungsstückes verraten haben. Die 27-jährige Sängerin verriet bereits 2016 den Titel ihres damaligen Albums ‚Dangerous Woman‘ durch die Aufschrift auf einem T-Shirt.

Demnach wissen die Fans der brünetten Schönheit, dass sie in den Monaten vor der Veröffentlichung eines neuen Albums besonders aufmerksam bezüglich der Kleidung der Sängerin sein sollten. So wurde Grande erst kürzlich bei ihrem Besuch in Disneyland in einem Pullover abgelichtet, auf dem die Worte „No Tears Left To Cry“ zu lesen waren.

Seither spekulieren die Fans der ‚Side to Side‘-Sängerin, ob es sich dabei um den Titel ihrer neuen LP handelt und dieser sich auf den tragischen Terroranschlag bei ihrem Konzert in Manchester bezieht. Damals waren 22 Menschen ums Leben gekommen.

Neue Kollektion mit Urban Outfitters

Ariana Grande ist jedoch nicht nur bezüglich der Aufschrift auf ihren Kleidungsstücken kreativ begabt. Die ‚Into You‘-Sängerin brachte vergangenes Jahr bereits eine komplette Kollektion in Kooperation mit der Modelinie Urban Outfitters auf den Markt. Die von der Sängerin entworfene Linie bestand aus Variationen von Sweatshirts, Jogginghosen, T-Shirts und Jacken, die sich in preislich zwischen 28 und 240 Euro bewegten.