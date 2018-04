Emily Ratajkowski: Verlobungsring aus Büroklammer gebastelt

Donnerstag, 12. April 2018, 23:07 Uhr

Emily Ratajkowski und ihr Ehemann entschieden sich, ihre Eheringe selbst zu machen. Der Hochzeitsantrag von Ratajkowskis jetzigem Ehemann scheiterte beim ersten Versuch, da er die Frage stellte, ohne einen Ring vorweisen zu können.

Foto: Brian To/WENN.com

Als ihr Partner Sebastian Bear-McClard dann jedoch kurzerhand einen provisorischen Ring aus der Büroklammer ihrer Rechnung bastelte, stimmte das Model seinem etwas holprigen Antrag schließlich doch zu. Sie verriet in einem Gespräch während ihres Gastauftrittes in der ‚Jimmy Fallon Show‘: „Er machte mir einen Antrag in dem [New Yorker] Restaurant Minetta Tavern, hatte jedoch keinen Ring. Und ich antwortet nur ‚Hmm, Nö‘. Doch dann bastelte er diesen Ring aus der Büroklammer unserer Rechnung und das empfand ich dann doch als überaus romantisch.“

Eheringe auch selbst gebastelt

Die Eheringe, welche sich das Paar während der Hochzeitszeremonie überreichen sollte, durften natürlich nicht aus einer verbogene Büroklammer bestehen. Deshalb entschied sich das Paar bei der Wahl ihrer Trauringe dazu, diese schlichtweg selbst anzufertigen. Dafür begab sich das Paar nur einen Tag vor ihrem Hochzeitstermin kurzerhand in das New Yorker Stadtviertel China Town.

Die ‚Gone Girl‘-Schauspielerin erklärte dem Moderator Jimmy Fallon: „Wir machten unsere Ringe selbst. Wir begaben uns einfach nach China Town, kauften um die 30 Gramm Gold und dachten uns, dass wir das Gold irgendwie schmelzen und es zu Ringen verarbeiten. Als ich jedoch genauer über unsere Idee nachdachte, sagte ich zu [Sebastian] ‚Ich kann mir uns ehrlich gesagt nicht beim Goldschmelzen vorstellen. Das hört sich irgendwie ziemlich kompliziert an‘. Glücklicherweise gingen wir dann doch in einen Laden und trafen einen super lieben Mann, der sagte ‚Ja, ich weiß wie man so etwas macht‘.“ Somit gelang es dem Paar schlussendlich, nur einen Tag vor ihrer Hochzeit ihre Eheringe selbst anzufertigen.