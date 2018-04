"Explosiv": Sandra Kuhn ist schwanger

Donnerstag, 12. April 2018, 13:57 Uhr

Sandra Kuhn ist im sechsten Monat schwanger. Es ist das erste Kind für die RTL-Moderatorin und ihren Mann. Das Geschlecht des Kindes hat sie auch schon verraten.

Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Sandra Kuhn (36), eine der Moderatorinnen des RTL-Boulevardmagazins „Explosiv“, ist schwanger. „Die ersten drei Monate waren hart. Mir war übel, aber noch schlimmer war die ständige Schlappheit“, berichtete sie heute in einem Gespräch mit ihrem Heimatsender RTL. Nun – im sechsten Monat – sei es aber schon viel besser. Es werde ein Mädchen. „Mein Mann hatte sich von Anfang an eins gewünscht, ich war eher auf einen Jungen aus, weil ich selbst weiß, wie anstrengend ich als Kind war“, sagte Kuhn. Nun könne sie sich aber auch in diesem Punkt „nichts Besseres mehr vorstellen“.

„Eine Hebamme habe ich schon“

Kuhn verriet auch, wie sie sich auf die Geburt vorbereite: „Ich besuche seit kurzem einen Yoga-Kurs für Schwangere, um eine bisschen den Beckenboden zu trainieren und auch sonst fit zu bleiben. Joggen und Krafttraining, was ich vorher 2-3 Mal die Woche gemacht habe, ist total auf der Strecke geblieben. Und dann werden wir bald mal einen Termin für einen Geburtsvorbereitungskurs machen und einige Kreißsäle besichtigen. Eine Hebamme habe ich schon organisiert. Das muss man ja bereits im 3. Monat angehen, sonst geht man leer aus.“

Für die 36-Jährige und ihren Mann Kristof Kuhn (36) ist es das erste Kind. Das Paar wohnt in Erkrath bei Düsseldorf.

Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Zur Person

Sandra Kuhn (geborene Schneiders) verstärkt seit Januar 2017 das Moderatorenteam von „Explosiv“ als Nummer zwei neben Hauptmoderatorin Nazan Eckes, Elena Bruhn sowie Miriam Biener. Seit 2006 war Sandra Kuhn bereits als Moderatorin für die RTL II News tätig. Darüber hinaus präsentierte sie die Doku-Reihe „Zeit für Helden“ und war als Moderatorin bereits in verschiedenen Unterhaltungsformaten des Senders zu sehen. Ihre Laufbahn begann sie als Redakteurin und Reporterin bei RTL West. Weitere Stationen waren Moderationstätigkeiten bei RTL Nord, n-tv und WDR Lokalzeit Ruhr.