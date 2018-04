Jason Derulo: Das ist sein Song für die Fußball-WM

Donnerstag, 12. April 2018, 22:16 Uhr

Superstar Jason Derulo ist in sein Herkunftsland Haiti gereist, um das offizielle Musikvideo zu „Colors“ zu erschaffen. Der Song ist Coca-Cola’s Hymne für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 und am Tag der Premiere des Songs postete Jason in seinen sozialen Medien, dass er beim Schreiben des treibenden Songs die Idee von Einigkeit im Sinn hatte.

Foto: Warner Music

Gedreht in Miami (wo Jason aufwuchs) und der Citadelle Laferriére (einer Bergfestung im Norden Haitis), bringt das Video Menschen aus aller Welt zusammen, die ihre jeweiligen Flaggen und Nationalitäten hochleben lassen. Auch der ebenfalls aus Haiti stammende Wyclef Jean wirkt im Video mit und repräsentiert Gitarre spielend seine „colors“.

Das farbenfrohe Video wurde unter der Regie von Gil Green gedreht, der zuvor bereits Derulos Clips zu „Stupid Love“ und „Swalla“ umsetzte (das bis heute mehr als 1 Milliarde Views sammelte).

„Es ist schwer, positiv zu bleiben“

Dazu sagte der Star: „Wie der Songtext schon sagt: ‚There’s beauty in the unity we’ve found’. Wir werden tagtäglich mit negativen News überflutet und es ist schwer, positiv zu bleiben. Daher ist es wichtiger denn je, die Menschen in seiner Community zu vereinen und zu versuchen, etwas zu bewegen. Als Amerikaner mit haitianischen Wurzeln engagiere ich mich zunehmend, etwas dahin zurückzugeben, wo meine Familie herstammt. In diesem Sinne dient der Song auch ein bisschen als Einleitung für Pläne, die ich mich freue, in Kürze zu enthüllen…“