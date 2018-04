Zayn Malik: Hier ist die neue Single "Let Me"

Donnerstag, 12. April 2018, 18:49 Uhr

Sieben Monate musste sich Zayns Fangemeinde seit dem Release von „From Dusk Till Dawn“ gedulden. Heute ist es aber nun soweit! Zayn Malik veröffentlicht seine neue Single „Let Me“ und stellt im zugehörigen Video wie auch schon beim Clip zur Vorgängersingle sein schauspielerisches Können unter Beweis.

Foto: SonyMusic

„Let Me“ kommt in Action-Movie Manier daher und wer nicht genug von dem Anblick kriegen kann, darf sich auf weitere Fortsetzung(en) freuen. Sowohl der Schluss des „Let Me“ Videos als auch der vor wenigen Tagen veröffentlichte Facebook-Teaser deuten eindeutig darauf hin, dass Zayn ein weiteres Mal in die Rolle des „Roko“ schlüpfen und die Story weiter erzählen wird.

Zayns Debütalbum „Mind Of Mine” war 2016 erschienen und hatte sich weltweit an die Spitze der Charts (u.a. Platz in den USA und Großbritannien, Top Ten in den Offiziellen Deutschen Charts) gesetzt. Als erstem Briten überhaupt gelang es ihm, mit der Debütsingle „Pillowtalk“ Platz eins der US- und britischen Charts zu erreichen.

Preisregen seit Beginn der Solokarriere

In der Folgezeit wurde Zayn mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter „New Artist Of The Year“ bei den American Music Awards, „Top New Artist” bei den Billboard Music Awards, „Best Solo Breakout” bei den iHeartRadio Awards und „Choice Music Breakout Artist” und „Choice Summer Music Star: Male” bei den Teen Choice Awards.

Sein Duett „I Don’t Wanna Live Forever“ mit Taylor Swift (aus dem Soundtrack zu „Fifty Shades Darker”) machte bei MTV VMAs in der Kategorie „Best Collaboration“ das Rennen. Es folgten weitere Hits und Kollaborationen, u.a. mit PartyNextDoor, Snakehips, Chris Brown, M.I.A., Usher und zuletzt der Top-3-Hit „From Dusk Till Dawn“ im Duett mit Grammy Preisträgerin Sia, der in Deutschland mit Platin ausgezeichnet wurde.