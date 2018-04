"A Quiet Place": John Krasinski schwärmt von Gattin Emily Blunt

Freitag, 13. April 2018, 21:10 Uhr

Der US-amerikanische Filmemacher John Krasinski lässt auf seine Gattin und Kollegin Emily Blunt nichts kommen. Er lobt ihr Talent und ihre Professionalität in höchsten Tönen.

Die Schauspielerin Emily Blunt und ihr Mann, der Regisseur John Krasinski, arbeiten gemeinsam und sind privat ein Paar. Foto: Michael Nelson

Für US-Regisseur und Schauspieler John Krasinski gibt es nach eigener Darstellung keine bessere Kollegin als seine Ehefrau Emily Blunt. „Wenn du einen leichten Job haben willst, dann besetz den Film mit Emily Blunt. Denn sie ist unglaublich talentiert, aber auch sehr professionell“ sagte Krasinski der Deutschen Presse-Agentur. Beim Horrorfilm „A Quiet Place“ übernahm der 38-Jährige nicht nur die Regie, sondern stand auch gemeinsam mit seiner Frau vor der Kamera.

Emily Blunt und John Krasinski am Set. Foto: Jonny Cournoyer

Horror-Hit jetzt im Kino

In „A Quiet Place“ spielen Krasinski und Blunt (35) ein Ehepaar, das seine Kinder vor außerirdischen Monstern beschützen muss. „Es ist eine Liebeserklärung an unsere Kinder, was verrückt klingt“, sagte Krasinski. Schließlich sehe schon das Filmplakat des Horror-Thrillers, das Blunt in Panik zeigt, beängstigend aus. „Aber es stimmt. Diese Idee von Familie und Elternsein, und wie weit man gehen würde, um seine Kinder zu beschützen, war der Grund, warum wir den Film machen wollten.“ (dpa)