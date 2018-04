Jenny Frankhauser hauteng - aber stolz auf ihre Kurven

Freitag, 13. April 2018, 13:47 Uhr

Jenny Frankhauser schert sich nicht um Schlank-Ideale. Die Dschungelkönigin präsentierte sich beim Echo in Berlin am Donnerstag in einem hautengen Kleid, das ihre sexy Kurven betonte. Dabei fiel auf, dass ihr Körper deutlich weiblicher war als noch vor ein paar Monaten.

Foto: WENN.com

„Ich bin seit dem Dschungel in die Jojo-Falle getappt“, gestand die Blondine im Gespräch mit ‚t-online.de‘. Doch Druck macht sich die 25-Jährige deswegen nicht. Size Zero? Nicht mit Jenny. „Muss ja nicht sein“, so die Reality-Darstellerin. „Noch muss ich nicht wie Mariah Carey in mein Kleid genäht werden“, fügte sie scherzend hinzu. Jenny nimmt die zusätzlichen Kilos also lieber mit Humor: „Ich habe für den Notfall noch ein anderes Kleid dabei, falls das hier reißt.“ Mit ihren neuen Kurven kommt die Schwester von Daniela Katzenberger auch sicherlich noch besser an bei der Männerwelt.

Ein Beitrag geteilt von Jenny Frankhauser (@jenny_frankhauser) am Apr 12, 2018 um 1:21 PDT

Schwiegertochter gesucht

Ob sie bei dem RTL-Format ‚Schwiegertochter gesucht‘ endlich den Richtigen findet? „Vera Int-Veen hat mir schon ein paar Tipps gegeben und auch ein paar tolle Männer gezeigt – aber da war nichts für mich dabei“, zeigte sich der Star skeptisch. Doch vielleicht lässt sich ihr Traummann ja auch nicht im TV, sondern ganz unverhofft an der nächsten Ecke finden.

„Ich geh jetzt erstmal zum Buffet. Vielleicht wartet er ja da auf mich“, lautete daher auch Jennys Plan für den Abend. m(Bang)