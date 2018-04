Lily James: Sehnlicher Kinderwunsch

Freitag, 13. April 2018, 20:19 Uhr

Lily James wünscht sich Kinder mit ihrem Freund Matt Smith. Die 29-jährige Schauspielerin und der ‚Crown‘-Star sind seit 2014 ein Paar und obwohl sie sich momentan noch nicht bereit dafür fühlt, kann es der ‚Downton Abbey‘-Star kaum mehr erwarten, mit Smith eine Familie zu gründen.

Besonders, da zurzeit alle ihre Freunde Kinder bekommen. In einem Interview mit ‚Net-a-Porter‘ betonte die ‚Cinderella‘-Darstellerin: „Viele unserer Freunde haben schon Kinder. Zwei meiner besten Freundinnen haben gerade Babys bekommen und ich vergöttere sie. Es ist wundervoll zu sehen, wie das dein Leben verändert. Dein Kind wird dann das Wichtigste in deinem Leben sein und genau darauf freue ich mich so.“

„Ich hätte gerne viele Kinder“

Auch Matt Smith ist begeistert von dem Wunsch seiner Freundin. Der 34-jährige Star offenbarte in der Kultursendung „Desert Island Discs“ des englischen Radiosenders BBC Radio 4: „Ich denke viel an Kinder. Ich hätte gerne viele. Einige meiner Freunde haben Kinder. Und ich glaube, ich wäre wirklich ein guter Vater.“ Falls die zwei tatsächlich in naher Zukunft eine Familie gründen sollten, haben sie beschlossen, eine Weile aus dem Rampenlicht zu treten.