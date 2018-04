Mark Forster & Gentleman mit "Like A Lion": Klingt nach Sommerhit

Freitag, 13. April 2018, 12:36 Uhr

Auch wenn man meinen könnte, dass sich Mark Forster 2018 auf dem Gipfel seiner Karriere befände, ist für den Mann mit Cap und Brille noch lange kein Ende in Sicht. Frisch ausgezeichnet mit seinem ersten Echo für die Kategorie „Künstler Pop National“ und zukünftiger Host des VOX-Quotenhits „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ scheint es für Forster derzeit keine freie Lücke im Terminkalender zu geben.

Mark Forster und Gentleman mit ihrer Songpremiere beim Echo 2018. Foto: MG RTL D / Andreas Friese

Ausruhen? Fehlanzeige. uUnermüdlich komponiert er neue Musik, probiert sich an neuen Songs, widmet sich neuen Sounds, neuen Stilen und Beats. Seit seiner Kindheit ist der Musiker ein riesiger Gentleman-Fan – mit dem gemeinsamen Feature geht nun endlich ein lang ersehnter Traum in Erfüllung. Die beiden lernten sich am „Sing meinen Song“ – Set in Südafrika kennen und waren sich sofort sympathisch. „Ich bin da jemandem begegnet, einem Straßenarbeiter, den hab ich gefragt: Wie geht’s Dir? Und er hat mir geantwortet: Strong like a lion, strong like a lion! Da wusste ich gleich: Aus dem Satz musst Du einen Song machen!“

„Wir waren Zimmernachbarn“

Auch Gentleman war sofort begeistert von der Idee: „Mark und ich waren Zimmernachbarn bei den ,Sing meinen Song‘-Aufnahmen in Südafrika, wir haben uns menschlich sofort super gut verstanden und uns musikalisch rege ausgetauscht. Kurz darauf hat er mir die Idee zu ,Like A Lion‘ geschickt und gefragt, ob ich was darauf machen kann. Und ich hab das Ding sofort gefühlt! Ich finde den Song total magisch, der hat alles, was ein guter Song braucht.“

Mark Forster – Preisträger der Kategorie „Künstler Pop national“. Foto: MG RTL D / Andreas Friese

Und die Zusammenarbeit sei enorm inspirierend gewesen: „Das ist wirklich ein Geschenk, wenn man jemanden wie Mark trifft, von dem man musikalisch viel lernen kann und der den eigenen Horizont noch erweitert. Und unsere Stimmen klingen zusammen toll!“ Mark Forster stimmt zu: „Mann, für mich geht echt ein Traum in Erfüllung! Gentleman und ich haben einen gemeinsamen Song, das macht mich total glücklich!“

„Like A Lion“ ist eine wirklich ganz starke Single geworden, mitreißend, hinternkickend, stilistisch schillernd, das tollste Duett dieses popmusikalischen Frühlings.