Sarah Lombardi: Das ist ihr Musikvideo "Genau hier"

Freitag, 13. April 2018, 17:26 Uhr

Sarah Lombardi ist endlich in die Musikwelt zurückgekehrt. Sie nennt sich jetzt nur noch Sarah, was ihrer musikalischen Eigenständigkeit definitiv zuträglich wäre. Ist nur fraglich ob sich ihre große Fanbase und Medien dran halten.

Foto: RTL 2

Ihre Comeback-Single „Genau hier“ ist seit heute auf allen digitalen Kanälen erhältlich. Das Album „Zurück zu mir“ erscheint sehr bald – am 4. Mai 2018.

Nach zweijähriger künstlerischer Pause konzentriert sich die 25-Jährige wieder voll auf ihr Herzensprojekt: die Musik. Über 40.000 Klicks auf ihr Musikvideo nach nur wenigen Stunden zeigen: Der Song, der von ihrem Haus-und Hofsender RTL II gepusht und marketingseitig begleitet wird, kommt bei ihren Fans jedenfalls sehr gut an.

„Völlig überwältigt“

Auf Instagram jubelte Sarah: „Ich bin völlig überwältigt von eurem positiven Feedback. Die letzten Monate habe ich so viel harte Arbeit in dieses Projekt gesteckt und jetzt ist die erste Single ‚Genau hier‘ von meinem neuen Album überall digital erhältlich!

Übrigens: Das Video zum Comeback-Song ist bereits in den Youtube-Trendcharts aufgeführt. Drücken wir Sarah für den neuen Abschnitt ihrer musikalischen Karriere die Daumen. Eine große, unverwechselbare Stimme hat sie allemal – erinnert in diesem Song zeitweise sogar an ABBA-Legende Agnetha Fältskog…