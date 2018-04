Selena Gomez: Das neue Album ist schon fertig

Freitag, 13. April 2018, 12:43 Uhr

Selena Gomez hat ihr neues Album schon fertig – will sich mit der Veröffentlichung aber noch ein wenig Zeit lassen. Die Sängerin verbrachte die letzten zweieinhalb Jahre damit, eifrig an dem Nachfolger ihrer Platte ‚Revival‘ von 2015 zu arbeiten.

Foto: WENN.com

Nun sind alle Songs für ihr drittes Soloalbum aufgenommen und fertig bearbeitet, trotzdem hat es Selena nicht eilig, die LP auf den Markt zu bringen. „Ich bin mir nicht sicher, wann der richtige Moment ist. Und das meine ich wirklich so! Ich versuche nicht, mysteriös oder cool zu sein“, offenbart die 25-Jährige.

Warum also wartet die ‚Wolves‘-Hitmacherin noch? Selena erklärt, dass sie ihren Fans mit ihren neuen Songs eine wichtige Botschaft mitgeben will und diese nicht einfach so untergehen soll.

Ein Beitrag geteilt von Selena Gomez (@selenagomez) am Mär 30, 2018 um 12:23 PDT

Auftritt bei renommierten Billboard-Awards?

Gegenüber ‚Popsugar‘ führt sie aus: „Es ist schwer, eine Stimme zu haben und sicherzustellen, dass deine Musik wirklich etwas bedeutet.“ Vielleicht überrascht uns die ‚Good For You‘-Künstlerin aber auch und performt bei den Billboard Awards im nächsten Monat brandneues Musikmaterial? Auch darüber wollte sich die hübsche Brünette nicht genauer äußern. Die Fans können also nur die Daumen drücken, dass Selena bald die Inspiration des „richtigen Moments“ erlebt, um das Album zu veröffentlichen.