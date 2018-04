Sophia Thomalla und der Vater von Bill Kaulitz

Freitag, 13. April 2018, 14:21 Uhr

Sophia Thomalla nimmt sich mal wieder selbst aufs Korn. Die 28-Jährige ist für ihre offene, schlagfertige, aber auch selbstironische Art bekannt. Das bekam nun auch einer ihrer zahlreichen Instagram-Fans zu spüren. Und das macht sie so sympathisch.

Foto: WENN.com

Ein Nutzer konnte sich nicht zurückhalten und entfachte die Gerüchte über Sophias mögliche Beziehungssituation an. In einem Kommentar fragte er, ob die schöne Schauspielerin nun mit Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz zusammen sei. Das wohl vor dem Hintergrund, dass man Modelmami Heidi Klum in letzter Zeit des öfteren mit Tom Kaulitz in der Öffentlichkeit sah.

Der erst 28-Jährige Bill passt allerdings so gar nicht in das Beuteschema der taffen Darstellerin. Sowohl ihr Ex, Rammstein-Frontmann Till Lindemann, als auch ihr aktueller, angeblicher Freund Gavin Rossdale sind deutlich älter als Thomalla. Daher antwortet die Tochter von Simone Thomalla auch ganz selbstbewusst scherzhaft auf die Nachricht: „Wenn überhaupt, dann nur mit seinem Vater.“ Hahaha!

Ein Beitrag geteilt von Bill Kaulitz (@billkaulitz) am Apr 12, 2018 um 12:44 PDT

Bill Kaulitz glaubt an die Liebe

Die Beziehungsgerüchte mit dem Tokio-Hotel-Musiker sind somit natürlich komplett aus der Luft gegriffen. Immerhin ist Thomalla gerade offfensichtlich glücklich an Rossdale vergeben. Sogar seine gemeinsamen Kinder mit Gwen Stefani soll die junge Schauspielerin bereits kennengelernt haben. Um Bill Kaulitz ist es momentan dagegen etwas ruhiger. Der postete gestern ein Zitat: „Ich glaube an Liebe und nichts als Liebe“.