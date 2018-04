Verlosung: "Simpel" mit Frederick Lau und David Kross

Freitag, 13. April 2018, 17:58 Uhr

Am 20. April erscheint die rührenden Komödie „Simpel“ als DVD, Blu-ray und Video on Demand. In den Hauptrollen der omnipräsente Frederick Lau und David Kross.

Foto: Universum

Markus Goller („Friendship“, „Frau Ella“) inszeniert einen emotionalen und dabei umwerfend komischen Feel-Good-Movie. Das Drehbuch schrieb er gemeinsam mit Dirk Ahner und anhand der Romanvorlage von Marie-Aude Murai. Die zwei ungleichen Brüder werden gespielt von David Kross („Die Vermessung der Welt“, „Der Vorleser“) und Frederick Lau („Victoria“, „Traumfrauen“), die schöne Aria von Emilia Schüle („High Society“, „Mann tut was Mann kann“), den Vater David gibt Devid Striesow („Ich bin dann mal weg“) und die Mutter spielt Anneke Kim Sarnau („Honig im Kopf“).

Komplettiert wird der Cast mit Axel Stein („Nicht mein Tag“) und Annette Frier („Ich bin dann mal weg“).

Und darum geht’s

Ben (Frederick Lau) hat keinen festen Job, aber auch so alle Hände voll zu tun. Er kümmert sich um seinen Bruder Barnabas, genannt „Simpel“ (David Kross), der 22 Jahre alt ist, aber geistig auf dem Stand eines Kindes und pflegt seine todkranke Mutter. Als ihre Mutter stirbt, soll Simpel in ein Heim eingewiesen werden. Simpel ist zwar anders und oft anstrengend, aber ein Leben ohne ihn ist für Ben unvorstellbar. Die einzige Person, die diesen Beschluss rückgängig machen könnte, ist ihr Vater David (Devid Striesow), zu dem die Brüder seit 15 Jahren keinen Kontakt mehr haben. Die Suche nach ihm entwickelt sich zu einer turbulenten Odyssee voller Abenteuer, auf der sie neue Freundschaften mit der Medizinstudentin Aria (Emilia Schüle) und ihrem Kumpel, den Sanitäter Enzo (Axel Stein) schließen.

Foto: Universum

Wir verlosen 2 Blu Ray & 2 DVD

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren!

Schreib uns bis zum 26. April 2018 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Simpel“ und das Wunschformat! Deine Mail geht an: [email protected] Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden benachrichtigt.