Heidi Klum: Ist ihre Beziehung zu Tom Kaulitz jetzt offiziell?

Samstag, 14. April 2018, 12:58 Uhr

Heidi Klum und Tom Kaulitz zeigen sich erstmals ganz bewusst zusammen in der Öffentlichkeit. Am Flughafen von Heidis Wahlheimat Los Angeles landeten die beiden gemeinsam nach ihrem gemeinsamen Liebesurlaub in Mexiko – und standen vor den zahlreichen Paparazzi zu ihrer Beziehung.

Foto: WENN.com

Der Tokio Hotel-Gitarrist legte seinen Arm auf die Schulter der 44-Jährigen und auch sie schreckte nicht davor zurück, seine Hand zärtlich zu berühren. Das Versteckspiel scheint also ein Ende zu haben und die beiden offiziell ein Paar zu sein. Im März kursierten bereits erste Gerüchte, als sie auf einer semi-öffentlichen Party küssend gesichtet wurden und anschließend gemeinsam von der Veranstaltung verschwunden sein sollen.

Anschließend wurden der 28-Jährige und die Model-Mama privat bei ihr zu Hause sowie hinter den Kulissen von Heidis Show ‚America’s Got Talent‘ gesichtet.

Urlaub in Mexiko?

Nun folgte offenbar schon der erste gemeinsame Urlaub, am Strand von Mexiko konnten die Turteltauben die Finger nicht voneinander lassen. Die Fans reagieren auf das neue Paar mit gemischten Gefühlen. Bei Instagram scheiden sich unter den betreffenden Fotos die Geister. Während einige der Meinung sind, dass es niemanden etwas angehe, sind viele eher überzeugt: „Das ist doch alles nur PR”. (Bang)